21 листопада 2025, 13:03

Мирний план Трампа: більшість положень стосуються прибутків США

Український інформаційний простір сколихнула інформація про переданий Україні американський варіант плану мирних домовленостей з росією. Які саме його положення неприйнятні для України, а з чим варто погодитись та чому ці ініціативи значною мірою про самі США, розповів політичний аналітик Ігар Тишкевич.

Український інформаційний простір сколихнула інформація про переданий Україні американський варіант плану мирних домовленостей з росією.

Території. Те, що описував раніше в прогнозі як умовний грузинський або якщо вам більше подобається корейський сценарій. Це невизнання окупації політично, але визнання де-факто. Це як США не визнавали окупацію СРСР держав Балтії. Аж до того моменту, як ті самі не вийшли з Радянського Союзу.

Демілітаризована зона. Тема також звучала раніше в розмовах про гарантії безпеки та міжнародні сили, які мають контролювати якусь зону. Зараз Трамп окреслює її межі та правовий статус. Але в неприйнятному (за площею і політичним значенням) форматі для України.

Україна без НАТО, НАТО без України. Це вже звучало зі США. І це геополітична поступка РФ, на яку Вашингтон готовий піти.

Армія в 600 тисяч? Ну так на 2022 рік було 250−270. А армію мирного часу в 1 мільйон Україна просто фінансово не потягне. Тому цілком прийнятний пункт.

Як зароблятимуть США

Все інше — про прибуток і вигоду для США і тільки для США. Судіть самі.

Заморожені активи РФ. Вони розморожуються, а частина з них переходить в іншу категорію — фонд відновлення України … під керівництвом США. Де Сполучені Штати отримують свої 50% прибутку від інвестицій. Найімовірніше, йдеться про фонд, який має створюватися в межах договору про ресурси. Тобто, Вашингтон наповнює його російськими грошима і отримує з цього прибуток. Геніальна схема.

ЄС так само вкладає $100 млрд, але вже незрозуміло чиїх (імовірно, європейських) грошей. І питання — куди вкладає. Якщо у згаданий вище фонд, то США отримують прибуток уже від пакета не в $100, а в $200 млрд.

Решта 290 млрд заморожених російських активів йдуть в інший інвестиційний інструмент. За яким не йдеться про його концентрацію на українських проєктах. Це «американські інвестиції» колишніх російських грошей, найімовірніше, в Росії або в російських проєктах. Тобто, Трамп спробує провернути ту саму гру і з Кремлем.

При цьому «решта» грошей може піти, зокрема, на проєкти відновлення транзиту газу з РФ до ЄС. Тільки буде створено фірму-прокладку (яка, можливо, ввійде в капітал української ГТС) і вже вона купуватиме газ у Росії і продаватиме європейцям як «американський». Росукренерго пам’ятаєте? То це РосСШАЕнерго.

Окрема пісня — «оплата за гарантії США». Поки що не ясно — які. У кращому для нас випадку — це зброя і зобов’язання поставок зброї. У гіршому для нас — Будапештський меморандум за гроші.

І, нарешті, кумедний пункт про контроль виконання договору «Радою миру на чолі з Трампом». Вписування прізвища людини в договір автоматично обмежує його дію. Чому? Людина не живе вічно. Та й питання чи буде Трамп «головою ради» після завершення своєї каденції. І якщо «головою» буде простий американський пенсіонер, то яку цінність собою являтиме цей контроль?

Тож маємо типовий бізнес-план Трампа із заробітку на війні.

