Нафта знизилася на 1,5% на тлі надії на мирну угоду між росією та Україною

Ціни на нафту знизилися на 1,5% у п'ятницю, 21 листопада, продовжуючи падіння третю сесію поспіль. Основними чинниками стали зусилля США щодо досягнення мирної угоди між росією та Україною, що може збільшити світові ринкові поставки. Додаткову невизначеність створюють сумніви щодо подальшого зниження відсоткових ставок, які стримують ризик-апетит інвесторів. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $0,93 (1,5%) до $62,45 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI знизилися на 1,7% ($0,98), сягнувши $58,02 за барель.

Обидва контракти можуть втратити понад 2,5% за підсумками тижня.

Мирний план та геополітичний ризик

Ринкові настрої змістилися у «ведмежий» бік, оскільки Вашингтон активно просуває мирний план для завершення війни росії проти України.

Аналітики Saxo зазначили, що продовження падіння нафти відбулося після того, як президент України Володимир Зеленський нібито погодився працювати над мирним планом, розробленим США та росією.

«Президент України найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти (плану, — ред.), які потрібні для миру», — йдеться у повідомленні Офісу президента.

Крім того, у п'ятницю мають набути чинності санкції США проти великих російських нафтових компаній, таких як «Роснєфть» та «Лукойл».

«Оскільки Україна ще офіційно не відхилила угоду, навіть невеликі шанси на її досягнення тиснуть на ціни. Це може прибрати значну частину геополітичної премії, закладеної у вартість сирої нафти через війну», — зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Скептицизм та економічний тиск

Проте, деякі аналітики висловлюють скептицизм щодо швидкого укладення угоди. Аналітики ANZ зауважили, що Київ неодноразово відкидав вимоги росії як неприйнятні.

Вони також засумнівалися в ефективності останніх санкцій проти російських нафтових гігантів, оскільки, наприклад, «Лукойл» має час до 13 грудня для продажу свого значного міжнародного портфеля.

Додатковим чинником тиску на ціни стало зміцнення долара США. Сильніший долар робить доларову сировину дорожчою для покупців, які використовують інші валюти.

Зміцнення долара відбулося на тлі зростання сумнівів інвесторів щодо можливості подальшого зниження ставки Федеральною резервною системою США на грудневому засіданні.