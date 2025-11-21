Нафта знизилася на 1,5% на тлі надії на мирну угоду між росією та Україною

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 листопада 2025, 9:28

Нафта знизилася на 1,5% на тлі надії на мирну угоду між росією та Україною

Ціни на нафту знизилися на 1,5% у п'ятницю, 21 листопада, продовжуючи падіння третю сесію поспіль. Основними чинниками стали зусилля США щодо досягнення мирної угоди між росією та Україною, що може збільшити світові ринкові поставки. Додаткову невизначеність створюють сумніви щодо подальшого зниження відсоткових ставок, які стримують ризик-апетит інвесторів. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту знизилися на 1,5% у п'ятницю, 21 листопада, продовжуючи падіння третю сесію поспіль.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $0,93 (1,5%) до $62,45 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI знизилися на 1,7% ($0,98), сягнувши $58,02 за барель.

Обидва контракти можуть втратити понад 2,5% за підсумками тижня.

Мирний план та геополітичний ризик

Ринкові настрої змістилися у «ведмежий» бік, оскільки Вашингтон активно просуває мирний план для завершення війни росії проти України.

Аналітики Saxo зазначили, що продовження падіння нафти відбулося після того, як президент України Володимир Зеленський нібито погодився працювати над мирним планом, розробленим США та росією.

«Президент України найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти (плану, — ред.), які потрібні для миру», — йдеться у повідомленні Офісу президента.

Крім того, у п'ятницю мають набути чинності санкції США проти великих російських нафтових компаній, таких як «Роснєфть» та «Лукойл».

«Оскільки Україна ще офіційно не відхилила угоду, навіть невеликі шанси на її досягнення тиснуть на ціни. Це може прибрати значну частину геополітичної премії, закладеної у вартість сирої нафти через війну», — зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Скептицизм та економічний тиск

Проте, деякі аналітики висловлюють скептицизм щодо швидкого укладення угоди. Аналітики ANZ зауважили, що Київ неодноразово відкидав вимоги росії як неприйнятні.

Вони також засумнівалися в ефективності останніх санкцій проти російських нафтових гігантів, оскільки, наприклад, «Лукойл» має час до 13 грудня для продажу свого значного міжнародного портфеля.

Читайте також: У Фінляндії АЗС «Лукойлу» закриваються через санкції США

Додатковим чинником тиску на ціни стало зміцнення долара США. Сильніший долар робить доларову сировину дорожчою для покупців, які використовують інші валюти.

Зміцнення долара відбулося на тлі зростання сумнівів інвесторів щодо можливості подальшого зниження ставки Федеральною резервною системою США на грудневому засіданні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
JWT
JWT
21 листопада 2025, 10:56
#
Наївні
+
0
Я Саня
Я Саня
21 листопада 2025, 12:51
#
Вони угоду взагалі читали?))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Abramon и 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами