20 листопада 2025, 13:55

США відкладають запровадження мит на напівпровідники — Reuters

Американські високопосадовці у приватних розмовах заявляють, що адміністрація президента Дональда Трампа, ймовірно, відкладе запровадження давно обіцяних мит на імпорт напівпровідників. Це означатиме затримку у виконанні однієї з ключових обіцянок його економічної програми, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

США відкладають запровадження мит на напівпровідники
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміна курсу: Уникнення конфронтації з Китаєм

Протягом останніх кількох днів чиновники передавали ці повідомлення стейкхолдерам в уряді та приватному секторі. Затримка пов'язана зі спробою Білого дому уникнути загострення торговельних відносин із Пекіном.

Поспішне введення мит може спровокувати відновлення повномасштабної торгової війни та порушити постачання критично важливих рідкісноземельних мінералів.

Хоча остаточного рішення немає, і потрійні мита можуть бути введені в будь-який момент, наразі адміністрація дотримується більш обережного підходу, щоб не провокувати Китай.

Мита на 100% і політичний тиск

У серпні Трамп заявляв про намір ввести мито у розмірі близько 100% на імпорт напівпровідників, хоча компанії, що виробляють або зобов'язалися виробляти продукцію в США, мали бути звільнені від цього податку. Протягом кількох місяців чиновники у Вашингтоні натякали на швидке введення цих мит, але тепер це рішення, схоже, переглянули.

Будь-яке рішення про уповільнення або звуження сфери дії мит приймається у чутливий для Трампа час. Президент США стикається зі зростанням занепокоєння споживачів щодо цін напередодні сезону святкових покупок.

Підвищення податків на імпортовані чіпи може призвести до зростання споживчих цін на гаджети, які їх використовують — від смартфонів до холодильників.

Офіційна позиція та реакція Китаю

Представник Білого дому Куш Десаї та чиновник Міністерства торгівлі США спростували інформацію про зміну позиції адміністрації.

«Адміністрація Трампа, як і раніше, віддана використанню всіх важелів виконавчої влади для повернення виробництва, критично важливого для нашої національної та економічної безпеки», — заявив Десаї.

Водночас посольство Китаю у Вашингтоні закликало до співпраці. Прес-секретар Лю Пенюй заявив, що Китай вітає готовність США до спільної роботи для «створення сприятливого середовища для взаємовигідної співпраці» та «спільного підтримання стабільності глобального ланцюга постачання напівпровідників».

Ця заява перегукується з домовленістю про тимчасове призупинення торговельних суперечок, досягнутою між Трампом і Сі Цзіньпіном на саміті в Пусані минулого місяця.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2025 року Трамп заявив про плани запровадити нові мита на імпорт автомобілів, напівпровідників і фармацевтичних препаратів у розмірі близько 25%.

У квітні Китай непублічно скасував 125% мита на окремі американські напівпровідники, намагаючись послабити наслідки торгової війни для своєї технологічної галузі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
