Китай скасував мита на американські напівпровідники — CNN

Китай непублічно скасував 125% мита на окремі американські напівпровідники, намагаючись послабити наслідки торгової війни для своєї технологічної галузі. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані трьох агентств з імпорту.

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Зазначається, що скасування мит стосується інтегральних мікросхем, також відомих як мікрочипи або напівпровідники.

12 квітня 2025 року Китай підвищив мита до 125% на всі товари, що походять зі Сполучених Штатів, у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа підвищити податки на китайські товари до захмарних 145%.

Упродовж кількох місяців Пекін демонстрував впевненість і рішучість у здатності витримати загострення торговельної війни зі США. Однак ці винятки свідчать про те, що Китаю доводиться скасовувати деякі мита на критично важливі товари, які він не може виробляти самостійно або закупити в інших країнах.

За даними митниці, минулого року Китай імпортував напівпровідників зі США на суму $11,7 млрд.

Напівпровідники — незамінна частина майже кожного електронного пристрою. Їх виробництво є складним через високу вартість розробки та необхідний рівень технічних знань, тому більша частина виробництва зосереджена в руках обмеженої кількості постачальників.

Хоча Китай досяг певного прогресу у розвитку власної напівпровідникової галузі, він досі значною мірою залежить від імпорту мікрочипів та обладнання для їх виробництва зі США, Тайваню, Південної Кореї, Японії та Нідерландів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Дональд Трамп оголосив про намір суттєво знизити мита на імпорт товарів із Китаю, хоча повністю їх не скасує.