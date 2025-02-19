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19 лютого 2025, 10:45

Трамп анонсував нові мита: авто, напівпровідники та фармацевтики

Президент США Дональд Трамп заявив про плани запровадити нові мита на імпорт автомобілів, напівпровідників і фармацевтичних препаратів у розмірі близько 25%. Офіційне оголошення може відбутися вже 2 квітня, що стане черговим кроком у його торговій війні. Про це повідомляє Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявив про плани запровадити нові мита на імпорт автомобілів, напівпровідників і фармацевтичних препаратів у розмірі близько 25%.
Photo: Reuters / Elizabeth Frantz

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Деталі

Під час спілкування з журналістами у своєму маєтку Mar-a-Lago Трамп зазначив, що мита на імпорт автомобілів становитимуть близько 25%. Щодо напівпровідників і фармацевтики він уточнив, що тарифи можуть бути «25% і вище», а також зростати протягом року.

Президент також наголосив, що компанії отримають час для перенесення виробництва до США, перш ніж нові мита набудуть чинності. «Якщо вони відкриють завод у США, то тарифів не буде. Ми хочемо дати їм трохи часу», — пояснив Трамп.

Вплив на автомобільну галузь

Нові мита можуть суттєво вплинути на автомобільну промисловість. У 2023 році до США було ввезено близько 8 мільйонів легкових і вантажних автомобілів, що становило майже половину всіх продажів на ринку. Під удар можуть потрапити європейські виробники, такі як Volkswagen AG, та азійські компанії, зокрема Hyundai Motor Co.

Трамп не уточнив, чи нові мита торкнуться всіх країн, чи будуть вибірковими. Залишається незрозумілим, чи звільняться від тарифів автомобілі, вироблені в межах угоди про вільну торгівлю з Канадою та Мексикою.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
19 лютого 2025, 11:33
#
Це добʼє і так вже ледве жевріючий ЄС.
+
+30
Lamo
Lamo
19 лютого 2025, 12:13
#
А штати не доб'є?
+
0
Три літри
Три літри
19 лютого 2025, 12:17
#
Обіцянки-цяцяньки. А чого ж не зараз? А де мита для Мексики та Канади? Наступний анонс буде включати мита що починають дію з 19 січня 2028 року?
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