17 листопада 2025, 8:27

«Зимова підтримка»: українці подали вже понад 2,5 млн заявок у «Дії»

Українці подали вже понад 2,5 млн заявок у «Дії» на програму «Зимова підтримка» за першу добу її роботи. Це дозволить їм отримати по 1000 грн від держави. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Українці подали вже понад 2,5 млн заявок у «Дії» на програму «Зимова підтримка» за першу добу її роботи.
Фото: Президент Володимир Зеленський

Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Необхідність підтримки

«Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки», — зробив висновки він.

Зеленський уточнив, що з поміж цих заявок понад 300 000 були оформлені на дітей.

Він також нагадав, що з 18 листопада з’явиться можливість подавати заявки на «Зимову підтримку» через «Укрпошту», пообіцявши, що уряд забезпечить повне фінансування програми.

«Зимова підтримка»

15 листопада в Україні стартувала програма «Зимова підтримка». В її межах можна подавати заявку на допомогу 1 000 грн.

Це можна зробити двома способами:

  • онлайн через застосунок «Дія»
  • у відділенні Укрпошти.

Як зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, станом на 15 листопада надійшов перший мільйон заявок на 1000 грн у рамках «Зимової підтримки».

1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка». Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі

сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
