«Зимова підтримка»: українці подали вже понад 2,5 млн заявок у «Дії»

Українці подали вже понад 2,5 млн заявок у «Дії» на програму «Зимова підтримка» за першу добу її роботи. Це дозволить їм отримати по 1000 грн від держави. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Необхідність підтримки

«Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки», — зробив висновки він.

Зеленський уточнив, що з поміж цих заявок понад 300 000 були оформлені на дітей.

Він також нагадав, що з 18 листопада з’явиться можливість подавати заявки на «Зимову підтримку» через «Укрпошту», пообіцявши, що уряд забезпечить повне фінансування програми.

«Зимова підтримка»

15 листопада в Україні стартувала програма «Зимова підтримка». В її межах можна подавати заявку на допомогу 1 000 грн.

Це можна зробити двома способами:

онлайн через застосунок «Дія»

у відділенні Укрпошти.

Як зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, станом на 15 листопада надійшов перший мільйон заявок на 1000 грн у рамках «Зимової підтримки».

1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка». Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.