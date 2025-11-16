Tesla може стати акцією вартістю $10 000 через десять років

Рон Барон, мільярдер-інвестор, який був одним із найзатятіших довгострокових прихильників Tesla, виклав сверхоптимістичну траєкторію для акцій компанії в новому інтерв'ю CNBC, стверджуючи, що ринок, як і раніше, недооцінює масштаб того, що будує Ілон Маск. Про це пише investing.

Що говорить Барон

Барон, засновник Baron Capital, володіє акціями Tesla понад десять років і відомий прогнозуванням багаторічної складної прибутковості від виробника електромобілів.

Він сказав, що співробітники Tesla «не думають», що Маск принесе менш ніж п'яти-семикратний прибуток протягом наступних 10 років, за яким піде ще одне багаторазове зростання.

«Я думаю про $2 500, де буде його акція через 10 років. І я думаю, що вона буде вчетверо більшою», — сказав Барон.

Коли його запитали, чи буде такий результат обумовлений автомобілями, роботами чи ще чимось, Барон вказав прямо на останню презентацію Маска.

«Ви дивилися його щорічні збори?» — запитав він у інтерв'юера, який сказав, що не дивився. Потім Барон закликав його подивитися обговорення Маском Optimus, людиноподібного робота Tesla, який, за словами генерального директора, може стати найціннішою продуктовою лінійкою компанії.

«Optimus, я думаю, для нього наступний етап цього найбільшого проєкту в історії», — сказав Барон.

Він стверджував, що Tesla будує виробничі потужності для одного мільйона одиниць наступного року і 10 мільйонів на рік після цього, при цьому Маск передбачає майбутнє, в якому компанія виробляє один мільярд одиниць щорічно.

За ціною приблизно $20 000 за робота, стверджував Барон, масштаб буде трансформуючим. Він представив це як перехід до «стійкого достатку», де недорога роботизована праця змінить рівень життя.

«Вони полегшуватимуть працю. Зроблять життя кожного… набагато кращим», — сказав він, додавши, що Маск, як і раніше, бачить довгостроковий шлях до присутності людини на Марсі. «Можливо, десь на Марсі буде пляж».

Коментарі Барона йдуть за новим сплеском інтересу інвесторів до амбіцій Tesla в галузі ШІ та робототехніки, після того, як акціонери схвалили новий компенсаційний план Маска, а генеральний директор посилив свою презентацію навколо Optimus та повної автономності.

Що кажуть аналітики

Аналітик Bank of America Федеріко Меренді нещодавно назвав Tesla «лідером у галузі фізичного ШІ», підвищивши цільову ціну акцій до $471.

«Ми продовжуємо розглядати TSLA як компанію з найбільшою перевагою в галузі ініціатив автономного водіння та додатків фізичного ШІ, які наразі представлені на ринку», — написав він у замітці.

Для Барона наступне десятиліття створення вартості Tesla ґрунтується на цих амбіціях, а не лише на автомобільному бізнесі.

