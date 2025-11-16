Tesla може стати акцією вартістю $10 000 через десять років

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 листопада 2025, 10:02

Tesla може стати акцією вартістю $10 000 через десять років

Рон Барон, мільярдер-інвестор, який був одним із найзатятіших довгострокових прихильників Tesla, виклав сверхоптимістичну траєкторію для акцій компанії в новому інтерв'ю CNBC, стверджуючи, що ринок, як і раніше, недооцінює масштаб того, що будує Ілон Маск. Про це пише investing.

Рон Барон, мільярдер-інвестор, який був одним із найзатятіших довгострокових прихильників Tesla, виклав сверхоптимістичну траєкторію для акцій компанії в новому інтерв'ю CNBC, стверджуючи, що ринок, як і раніше, недооцінює масштаб того, що будує Ілон Маск.
Рон Барон, мільярдер-інвестор

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що говорить Барон

Барон, засновник Baron Capital, володіє акціями Tesla понад десять років і відомий прогнозуванням багаторічної складної прибутковості від виробника електромобілів.

Він сказав, що співробітники Tesla «не думають», що Маск принесе менш ніж п'яти-семикратний прибуток протягом наступних 10 років, за яким піде ще одне багаторазове зростання.

«Я думаю про $2 500, де буде його акція через 10 років. І я думаю, що вона буде вчетверо більшою», — сказав Барон.

Коли його запитали, чи буде такий результат обумовлений автомобілями, роботами чи ще чимось, Барон вказав прямо на останню презентацію Маска.

«Ви дивилися його щорічні збори?» — запитав він у інтерв'юера, який сказав, що не дивився. Потім Барон закликав його подивитися обговорення Маском Optimus, людиноподібного робота Tesla, який, за словами генерального директора, може стати найціннішою продуктовою лінійкою компанії.

Читайте також: Рекордні постачання Tesla не вразили інвесторів: акції впали

«Optimus, я думаю, для нього наступний етап цього найбільшого проєкту в історії», — сказав Барон.

Він стверджував, що Tesla будує виробничі потужності для одного мільйона одиниць наступного року і 10 мільйонів на рік після цього, при цьому Маск передбачає майбутнє, в якому компанія виробляє один мільярд одиниць щорічно.

За ціною приблизно $20 000 за робота, стверджував Барон, масштаб буде трансформуючим. Він представив це як перехід до «стійкого достатку», де недорога роботизована праця змінить рівень життя.

«Вони полегшуватимуть працю. Зроблять життя кожного… набагато кращим», — сказав він, додавши, що Маск, як і раніше, бачить довгостроковий шлях до присутності людини на Марсі. «Можливо, десь на Марсі буде пляж».

Коментарі Барона йдуть за новим сплеском інтересу інвесторів до амбіцій Tesla в галузі ШІ та робототехніки, після того, як акціонери схвалили новий компенсаційний план Маска, а генеральний директор посилив свою презентацію навколо Optimus та повної автономності.

Що кажуть аналітики

Аналітик Bank of America Федеріко Меренді нещодавно назвав Tesla «лідером у галузі фізичного ШІ», підвищивши цільову ціну акцій до $471.

«Ми продовжуємо розглядати TSLA як компанію з найбільшою перевагою в галузі ініціатив автономного водіння та додатків фізичного ШІ, які наразі представлені на ринку», — написав він у замітці.

Для Барона наступне десятиліття створення вартості Tesla ґрунтується на цих амбіціях, а не лише на автомобільному бізнесі.

Також читайте: Акціонери Tesla схвалили рекордний план винагороди Маска на $1 трлн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами