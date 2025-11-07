Акціонери Tesla схвалили рекордний план винагороди Маска на $1 трлн

Акціонери Tesla схвалили найбільший в історії корпоративний пакет винагороди для генерального директора Ілона Маска, потенційна вартість якого може сягнути $1 трильйона протягом наступного десятиліття. Інвестори підтримали бачення Маска з трансформації виробника електромобілів на гіганта у сфері штучного інтелекту та робототехніки. За пропозицію, схвалену у четвер, проголосували понад 75% учасників щорічних зборів компанії. Про це повідомляє Reuters.

Перемога Маска

Затвердження плану винагороди стало ключовою перемогою для ради директорів Tesla, яка попереджала, що Маск може покинути компанію, якщо не отримає цей пакет. Голосування розглядалося як вирішальне для майбутнього Tesla, чия висока ринкова капіталізація (зараз $1,5 трлн) ґрунтується на обіцянках Маска створити автопілот, мережу роботаксі та гуманоїдних роботів.

Маск анонсував початок виробництва 2-місного роботаксі «Cybercab» у квітні наступного року та майбутній дебют спорткара Roadster нового покоління. Він додав, що Tesla потребуватиме гігантської фабрики чипів для ШІ та має розглянути співпрацю з Intel.

Умови плану на $1 трильйон

Новий 10-річний план винагороди прив'язаний до виконання низки надзвичайно амбітних операційних та фінансових цілей. Щоб отримати повну винагороду, Маск має забезпечити зростання ринкової капіталізації Tesla з поточних $1,5 трлн до $8,5 трлн.

Операційні цілі включають:

Постачання 20 мільйонів автомобілів на рік

Запуск 1 мільйона роботаксі

Продаж 1 мільйона гуманоїдних роботів

Досягнення $400 мільярдів основного прибутку

Виконання кожного етапу дає Маску право на отримання 1% акцій. Якщо всі цілі будуть досягнуті, він отримає 12% акцій, що оцінюється у $1 трлн. Чиста вартість пакета становитиме $878 млрд, оскільки структура передбачає вирахування вартості акцій на момент ухвалення пропозиції радою директорів.

Сам Маск раніше заявляв, що його більше цікавить не грошова вартість, а збільшення своєї частки голосуючих акцій у компанії для контролю над розробкою ШІ.

Позиція інвесторів та інші рішення

Підтримка плану не була одностайною. Проти виступили великі інвестори, зокрема суверенний фонд Норвегії, а також впливові консультативні фірми Glass Lewis та Institutional Shareholder Services (ISS), які назвали пакет надмірно дорогим та таким, що призводить до розмиття часток інших акціонерів.

Однак багато інвесторів та рада директорів вважають, що такий план — єдиний спосіб утримати Маска та гарантувати, що акціонери також отримають винагороду завдяки прив'язці до зростання капіталізації.

Окрім плану винагороди, акціонери схвалили інвестиції Tesla у інший стартап Маска — xAI, хоча значна кількість інвесторів утрималася від голосування.