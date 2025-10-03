Рекордні поставки Tesla не вразили інвесторів: акції впали

Компанія Tesla відзвітувала про рекордну кількість поставлених автомобілів у третьому кварталі, перевищивши очікування аналітиків, однак її акції відреагували падінням. Ця парадоксальна ситуація демонструє, що інвестори все менше оцінюють компанію за її основним автомобільним бізнесом, натомість роблячи ставку на майбутні проєкти у сферах роботаксі та штучного інтелекту. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Рекордні цифри та реакція ринку

За третій квартал 2025 року Tesla поставила клієнтам 497 099 автомобілів, що на 7,4% більше, ніж роком раніше, і значно вище за прогнози аналітиків (близько 440 000).

Попри це, акції компанії впали на 3,6%. Це падіння відбулося одразу після надзвичайно успішного вересня, протягом якого капіталізація Tesla злетіла на 33% (понад $400 млрд), компенсувавши попередні втрати з початку року. Основними драйверами продажів традиційно залишаються Model Y та Model 3, сукупні поставки яких зросли на 9,4%. Водночас продажі преміальних Model X, Model S та Cybertruck впали на 30%.

Тимчасовий сплеск перед затишшям

Головна причина, чому інвестори проігнорували рекорд, полягає в тому, що він був спричинений штучним фактором. 30 вересня у США завершилася дія федеральної податкової пільги у розмірі $7,500 на купівлю електромобілів. Це створило ажіотажний попит: покупці поспішали придбати авто до закінчення терміну дії субсидії.

Аналітики називають ці дані «ретроспективними» і попереджають про «ефект випередження», коли високі продажі в одному кварталі призводять до їх падіння в наступному.

Нова віра інвесторів: не автомобілі, а роботаксі та Optimus

Розбіжність між рекордними поставками та падінням акцій чітко показує: Уолл-стріт тепер оцінює Tesla не як автомобільного виробника. Основна увага інвесторів прикута до довгострокових, потенційно високоприбуткових проєктів, які поки що перебувають на ранній стадії розробки.

«Ми вважаємо, що інвестори дивляться крізь короткострокову волатильність поставок на ініціативи з вищою маржею», — зазначив аналітик Benchmark Міккі Легг, маючи на увазі роботаксі, штучний інтелект та гуманоїдного робота Optimus.