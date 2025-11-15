OLX Робота проаналізувала, які професії в Україні мали найвищі медіанні зарплати у жовтні 2025 року та як змінилися пропозиції за рік. Дослідження охоплює всі регіони та порівнює дані з жовтнем 2024-го.
Зарплати штукатурів в Україні злетіли до 60 тисяч: хто зараз заробляє найбільше
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Де платять найбільше
Лідером за рівнем винагороди знову стала сфера будівництва та облицювальних робіт. Саме тут у жовтні зафіксували найбільшу кількість високооплачуваних вакансій і суттєве зростання медіанної зарплати — від 25 до 43%. Найвищі пропозиції були такими:
- штукатур — 60 тис. грн
- фасадник — 58 тис. грн
- виконроб — 50 тис. грн
- муляр — 48 тис. грн
- маляр — 48 тис. грн
- будівельник та плиточник — 45 тис. грн.
У логістиці найвищі зарплати у далекобійників — 53 тис. грн, що на 5% більше, ніж рік тому.
Кому платять 35−45 тисяч
Суттєві зміни відбулися у сфері медицини та нерухомості. У стоматологів медіанна зарплата зросла на 33% і становила близько 40 тис. грн. Таку ж середню винагороду пропонували рієлторам та менеджерам із продажу нерухомості.
У категорії СТО та автомийок роботодавці пропонували:
- автоелектрику — 40 тис. грн
- автомаляру — 40 тис. грн
- автослюсарю — 38 тис. грн
- механіку — 35 тис. грн.
У будівельній сфері аналогічні суми пропонували монтажникам, зварювальникам та електрикам.
Читайте також: Зарплатна прірва: українці отримують у 7 разів менше, ніж європейці
Де пропонують від 30 тисяч
Найбільше вакансій із медіанною зарплатою 30−35 тис. грн — у виробництві та робітничих спеціальностях.
Токарі та машиністи екскаваторів отримували близько 31 тис. грн, а електрики, механіки, технологи та столяри — 30 тис. грн. Зростання в цих категоріях сягнуло до 33%.
У сфері агробізнесу зарплати 30−32 тис. грн фіксували у пилорамщиків, агрономів і трактористів.
Нагадаємо
За підсумками 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 23,1% до показника попереднього року і становила 21 473 грн або 494 євро на місяць (за середньорічним курсом НБУ). Тобто за рік вона становила 5,9 тис. євро.
Коментарі