Зарплати штукатурів в Україні злетіли до 60 тисяч: хто зараз заробляє найбільше

OLX Робота проаналізувала, які професії в Україні мали найвищі медіанні зарплати у жовтні 2025 року та як змінилися пропозиції за рік. Дослідження охоплює всі регіони та порівнює дані з жовтнем 2024-го.

Де платять найбільше

Лідером за рівнем винагороди знову стала сфера будівництва та облицювальних робіт. Саме тут у жовтні зафіксували найбільшу кількість високооплачуваних вакансій і суттєве зростання медіанної зарплати — від 25 до 43%. Найвищі пропозиції були такими:

штукатур — 60 тис. грн

фасадник — 58 тис. грн

виконроб — 50 тис. грн

муляр — 48 тис. грн

маляр — 48 тис. грн

будівельник та плиточник — 45 тис. грн.

У логістиці найвищі зарплати у далекобійників — 53 тис. грн, що на 5% більше, ніж рік тому.

Кому платять 35−45 тисяч

Суттєві зміни відбулися у сфері медицини та нерухомості. У стоматологів медіанна зарплата зросла на 33% і становила близько 40 тис. грн. Таку ж середню винагороду пропонували рієлторам та менеджерам із продажу нерухомості.

У категорії СТО та автомийок роботодавці пропонували:

автоелектрику — 40 тис. грн

автомаляру — 40 тис. грн

автослюсарю — 38 тис. грн

механіку — 35 тис. грн.

У будівельній сфері аналогічні суми пропонували монтажникам, зварювальникам та електрикам.

Де пропонують від 30 тисяч

Найбільше вакансій із медіанною зарплатою 30−35 тис. грн — у виробництві та робітничих спеціальностях.

Токарі та машиністи екскаваторів отримували близько 31 тис. грн, а електрики, механіки, технологи та столяри — 30 тис. грн. Зростання в цих категоріях сягнуло до 33%.

У сфері агробізнесу зарплати 30−32 тис. грн фіксували у пилорамщиків, агрономів і трактористів.

Нагадаємо

За підсумками 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 23,1% до показника попереднього року і становила 21 473 грн або 494 євро на місяць (за середньорічним курсом НБУ). Тобто за рік вона становила 5,9 тис. євро.