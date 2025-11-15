Multi від Мінфін
15 листопада 2025, 11:46

Зарплати штукатурів в Україні злетіли до 60 тисяч: хто зараз заробляє найбільше

OLX Робота проаналізувала, які професії в Україні мали найвищі медіанні зарплати у жовтні 2025 року та як змінилися пропозиції за рік. Дослідження охоплює всі регіони та порівнює дані з жовтнем 2024-го.

OLX Робота проаналізувала, які професії в Україні мали найвищі медіанні зарплати у жовтні 2025 року та як змінилися пропозиції за рік.
Фото: depositphotos

Де платять найбільше

Лідером за рівнем винагороди знову стала сфера будівництва та облицювальних робіт. Саме тут у жовтні зафіксували найбільшу кількість високооплачуваних вакансій і суттєве зростання медіанної зарплати — від 25 до 43%. Найвищі пропозиції були такими:

  • штукатур — 60 тис. грн
  • фасадник — 58 тис. грн
  • виконроб — 50 тис. грн
  • муляр — 48 тис. грн
  • маляр — 48 тис. грн
  • будівельник та плиточник — 45 тис. грн.

У логістиці найвищі зарплати у далекобійників — 53 тис. грн, що на 5% більше, ніж рік тому.

Кому платять 35−45 тисяч

Суттєві зміни відбулися у сфері медицини та нерухомості. У стоматологів медіанна зарплата зросла на 33% і становила близько 40 тис. грн. Таку ж середню винагороду пропонували рієлторам та менеджерам із продажу нерухомості.

У категорії СТО та автомийок роботодавці пропонували:

  • автоелектрику — 40 тис. грн
  • автомаляру — 40 тис. грн
  • автослюсарю — 38 тис. грн
  • механіку — 35 тис. грн.

У будівельній сфері аналогічні суми пропонували монтажникам, зварювальникам та електрикам.

Де пропонують від 30 тисяч

Найбільше вакансій із медіанною зарплатою 30−35 тис. грн — у виробництві та робітничих спеціальностях.

Токарі та машиністи екскаваторів отримували близько 31 тис. грн, а електрики, механіки, технологи та столяри — 30 тис. грн. Зростання в цих категоріях сягнуло до 33%.

У сфері агробізнесу зарплати 30−32 тис. грн фіксували у пилорамщиків, агрономів і трактористів.

Нагадаємо

За підсумками 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 23,1% до показника попереднього року і становила 21 473 грн або 494 євро на місяць (за середньорічним курсом НБУ). Тобто за рік вона становила 5,9 тис. євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає kalchu и 3 назареєстрованого відвідувача.
