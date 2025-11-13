Зарплатна прірва: українці отримують у 7 разів менше, ніж європейці

У 2024 році середня річна заробітна плата, перерахована на повну ставку, становила в Європейському Союзі 39,8 тисячі євро брутто, що на 5,2% більше, ніж у 2023 році, коли вона дорівнювала 37,8 тисячі євро, — повідомив у середу Євростат, пише портал «Польське радіо».

Де найвищі зарплати

За даними Євростату, найвищу середню річну зарплату брутто минулого року зафіксовано в Люксембурзі — 83 тисячі євро, далі —Данія (71,6 тис. євро) та Ірландія (61,1 тис. євро).

Де найнижчі зарплати

Найнижчі середні зарплати отримували в Болгарії (15,4 тис. євро), Греції (18 тис. євро) та Угорщині (18,5 тис. євро). У Польщі минулого року середня зарплата брутто становила близько 21,25 тисячі євро, тоді як у 2023 році — 18,2 тисячі євро.

Що із зарплатами в Україні

За підсумками 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 23,1% до показника попереднього року і становила 21 473 грн. або 494 євро на місяць (за середньорічним курсом НБУ). Тобто за рік вона становила 5,9 тис. євро.