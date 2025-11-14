Конференції " жити на відсотки 2025» вже 5 років: дві головні дискусії цього року

Головна конференція про пасивні інвестиції «Жити на відсотки» цього року відсвяткувала вже п’яту річницю. Захід відбувся 8 листопада у Києві. Години активних обговорень, інвестори з різних галузей та топові спікери зробили івент цікавим та корисним. Розповідаємо, як все було.

У 2025 році конференція зібрала понад 500 учасників. Всі вони — інвестори (як початківці, так і професіонали з досвідом), зацікавлені в тому, щоб поглибити свої знання про інвестування у найрізноманітніші проєкти. Загалом аудиторія «Жити на відсотки» цього року була неабиякою активною — учасники долучалися до обговорень, дискутували, ділилися тим, у що вони вже інвестують і цікавилися доступними варіантами для пасивного доходу є в Україні.

Захід стартував з виступу Кирила Єжова, який представив дослідження Kantar Ukraine щодо того, як інвестували українці в 2024 та в 2025 роках. Картина, у порівнянні з минулим роком, змінилася наступним чином:

у криптовалюти та в NFT інвестують 40% українців, у той час як у 2024 році інвестувало 53%;

в ОВДП і корпоративні облігації інвестують 34% українців, порівняно із 17% у 2024 році;

у житлову нерухомість кількість інвестицій зменшилась;

купівля землі залишилась на тому самому рівні (13%),

у закордонний фондовий ринок інвестують 11% українців, у той час як в 2024 році було 7%.

Про менш традиційний спосіб для інвестування розповів експерт від «Мінфін» Олексій Козирєв. До речі, цьогоріч на конференції «Жити на відсотки» він виступив не як модератор, а як спікер. Експерт поділився своїм особистим досвідом нумізматики — він вже понад 20 років збирає українські монети та дуже цікавиться ними. Козирєв розповів, наскільки живий цей ринок, де можна купити та продати монети, наскільки швидко вони зростають в ціні та інші секрети цієї сфери.

Кілька слів про дискусії

Дискусії на конференції «Жити на відсотки» — чи найочікуваніші частини заходу. Вони збирають кількох експертів одночасно та спричиняють хвилю активних обговорень та навіть суперечок. Часто ці розмови настільки жваві, що до обговорень може включатися навіть зал.

Цьогоріч на конференції було дві активні великі дискусії. Перша стосувалася криптовалюти та фондового ринку. В ній було багато виступів експертів, які сперечалися між собою. Інвестори ставили багато запитань, активно реагуючи на розмову.

Друга дискусія була про нерухомість та землю. Спікери роздумували про те, у що краще вкладати, підкріплювали свою думку аргументами та захопилися настільки, що навіть вибилися з таймінгу.

Допомогли з проведенням конференції

Топовий івент року для інвесторів «Жити на відсотки» не зміг би відбутися без підтримки надійних партнерів:

Група ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Вже понад 15 років ICU є провідною компанією з управління активами в Україні та найбільшим брокером на українському ринку державних облігацій.

Zeminvest — перший земельний інвестиційний фонд та сервіс земельних інвестицій. Компанія допомагає з купівлею, управлінням, продажем землі, мінімізуючи ризики інвестиційного активу та гарантуючи щорічні виплати доходу від інвестицій (орендну плату) та капіталізацію 8% річних протягом перших 3-х років перебування в інвестиції. Zeminvest у 2023 і 2024 роках отримали нагороду «Вибір року» у номінації «Краща інвестиційна компанія». А у 2024 та 2025 — «FinAwards» — найкраща інвестиційна пропозиція року.

Біржовий університет — єдиний в Україні навчальний центр із 5-рівневою системою курсів для інвесторів. Професійно навчають українців інвестувати та заробляти на фондовому ринку.

S1 REIT — інвестиційний інструмент від девелопера Standard One, який робить інвестування у дохідну нерухомість S1 доступним та зручним для широкого кола людей. Ви стаєте співвласником готового орендного бізнесу, отримуючи стабільний пасивний дохід.

«Жити на відсотки 2025» запам’ятається жвавими професійними виступами та топовими спікерами, які точно знають, як зробити так, щоб гроші працювали, поки ви відпочиваєте. З кожним роком все більше українців цікавляться інвестиціями та поглиблюють свої знання у цій сфері. «Жити на відсотки» — це місток між зацікавленістю цією темою та впевненим інвестуванням.

