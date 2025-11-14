Multi від Мінфін
14 листопада 2025, 13:30

У 2025 році розмір середньої зарплати, яка використовується для розрахунку пенсій, на 49% нижче за реальний показник — Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував чинну в Україні пенсійну формулу, назвавши її «несправедливою» і такою, що не відповідає міжнародним стандартам. За його словами, механізми розрахунку та індексації призводять до того, що пенсія на виході занижується більш ніж удвічі.

У 2025 році розмір середньої зарплати, яка використовується для розрахунку пенсій, на 49% нижче за реальний показник — Гетманцев
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Дві ключові проблеми системи

Гетманцев виділив дві головні системні проблеми, що створюють критичний розрив між очікуваною та реальною пенсією:

1. Некоректна індексація та застаріла база

Держава використовує для розрахунків заплатну базу за 2017 рік (8 914 грн), замість актуальних показників.

Станом на 2025 рік, розрив між реальною середньою зарплатою та тією, що використовується для розрахунку пенсій, сягає 49%. Це означає, що люди втрачають майже половину потенційного доходу. А оскільки з 2021 року пенсія призначається з більшої суми — вона взагалі не індексується.

Навіть при зростанні економіки та зарплат, пенсіонер залишається «ні з чим», оскільки індексується лише застаріла розрахункова база, а не фактична сума пенсії.

«Людина, яка 35 років працювала і отримувала середню зарплату, сьогодні при виході на пенсію у 2025 році за чинною формулою отримуватиме лише близько 3119 грн. Тоді як за іншою, все ж таки більш справедливою, системою розрахунку пенсія мала б становити приблизно 6995 грн. „Дрібниця“ у 55,4%, яка вирішує, чи людина зможе жити, чи буде виживати», — зазначив Гетманцев.

Читайте також: Пенсія в Україні: Пенсійний фонд показав розміри виплат

2. Порушення міжнародних стандартів

Гетманцев стверджує, що українська формула порушує Конвенцію МОП № 102, яка вимагає, щоб пенсія при стажі не менше 30 років становила мінімум 40% від заробітку.

Українське законодавство передбачає лише 30% заробітку при 30 роках стажу, тоді як 1 рік стажу дорівнює лише 1% заміщення.

Навіть за 35 років роботи людина отримує лише 35% від зарплати (замість гарантованих 40%), що забирає мінімум 5% ще на етапі розрахунків.

Замість актуальної середньої зарплати береться показник за 3 попередні роки, що автоматично призводить до втрати близько 14% пенсії.

«Загальні втрати сягають сумарно 19% ще на старті розрахунків», — наголосив політик.

Голова Комітету підкреслив необхідність терміново виправляти цю несправедливість.

«Так не має бути. Це вирішує, чи людина зможе жити, чи буде виживати. Цю несправедливість терміново потрібно виправляти, якщо ми справді говоримо про повагу до людей, що чесно працюють», — заявив Гетманцев.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд в проєкті держбюджету на 2026 рік пропонує підвищити розмір мінімальної пенсії — вона зросте на 234 гривні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
