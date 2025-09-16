Мінімальна пенсія зросте на 234 гривні — проєкт бюджету-2026

Уряд в проєкті держбюджету на 2026 рік пропонує підвищити розмір мінімальної пенсії — вона зросте на 234 гривні. Про це йдеться в проєкти бюджету на 2026 рік (№ 14000 ).

Зростання цін

Прогноз уряду передбачає зростання споживчих цін наступного року на 9,9%. Саме на цю величину пропонується збільшити прожитковий мінімум, у тому числі для осіб які втратили працездатність (мінімальну пенсію).

Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2920 гривень. Мінімальна пенсія зараз становить 2361 гривню.

Документом пропонується Установити з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3209 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 2817 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років — 3512 гривень;

працездатних осіб — 3328 гривень; працездатних осіб,

який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, інших працівників державних органів, а також працівників податкових і митних органів, — на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року;