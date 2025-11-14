Нафта зросла після атаки безпілотників по російському нафтосховищу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 листопада 2025, 13:16

Нафта зросла після атаки безпілотників по російському нафтосховищу

Ціни на нафту зросли приблизно на 1% у п'ятницю, 14 листопада. Зростання було спровоковане побоюваннями щодо постачання після того, як українські безпілотники завдали удару по нафтобазі у великому російському експортному хабі — чорноморському порту Новоросійськ. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту зросли приблизно на 1% у п'ятницю, 14 листопада.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові цінові показники

Станом на 11:00, обидва світові нафтові еталони зафіксували зростання, хоча й дещо знизили ранкові азійські максимуми:

  • Ф'ючерси на нафту Brent: Зросли на 66 центів (+1,05%) до $63,67 за барель.
  • Американська нафта WTI: Зросла на 70 центів (+1,19%) до $59,39 за барель.

Атака на Новоросійськ

Після атаки російський порт негайно призупинив експорт нафти.

«Інтенсивність цих атак зросла, вони відбуваються набагато частіше. Зрештою вони можуть завдати удару по об'єкту, який викличе тривалий збій (у постачанні, — ред.)», — прокоментував ситуацію Джованні Стауново, товарний аналітик UBS.

Новоросійськ є ключовим експортним пунктом. У жовтні через цей порт відвантажили 3,22 млн тонн сирої нафти (або 761 000 барелів на добу), а також 1,794 млн тонн нафтопродуктів.

Додаткові фактори тиску на російське постачання

Зростання цін також підтримується побоюваннями щодо впливу західних санкцій на російські торгові потоки:

  • Санкції США: Сполучені Штати ввели санкції, що забороняють угоди з російськими нафтовими компаніями «Лукойл» і «Роснєфть» після 21 листопада.
  • Наслідки санкцій: За даними JPMorgan, через уповільнення розвантаження, спричинене санкціями, близько 1,4 млн барелів нафти на добу (майже третина потенціалу морського експорту рф) накопичилися в запасах на танкерах.

Це збільшує ризик того, що розвантаження вантажів стане набагато складнішим після кінцевого терміну 21 листопада.

Читайте також: «Лукойл» під загрозою: Блокування угоди зі США може призвести до втрати активів на 14 млрд євро

Запаси у США

Додатковий тиск на ціни чинить звіт Управління енергетичної інформації США (EIA), який показав більший, ніж очікувалося, тижневий приріст запасів сирої нафти:

Запаси зросли на 6,4 млн барелів (до 427,6 млн барелів) за тиждень, що закінчився 7 листопада, тоді як очікувалося зростання лише на 1,96 млн барелів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

  • «Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.
  • «Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
14 листопада 2025, 14:48
#
Ось чого сьогодні на стелах АЗС одразу на гривню бензин виріс в ціні.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами