Нафта зросла після атаки безпілотників по російському нафтосховищу

Ціни на нафту зросли приблизно на 1% у п'ятницю, 14 листопада. Зростання було спровоковане побоюваннями щодо постачання після того, як українські безпілотники завдали удару по нафтобазі у великому російському експортному хабі — чорноморському порту Новоросійськ. Про це повідомляє Reuters.

Ключові цінові показники

Станом на 11:00, обидва світові нафтові еталони зафіксували зростання, хоча й дещо знизили ранкові азійські максимуми:

Ф'ючерси на нафту Brent: Зросли на 66 центів (+1,05%) до $63,67 за барель.

Американська нафта WTI: Зросла на 70 центів (+1,19%) до $59,39 за барель.

Атака на Новоросійськ

Після атаки російський порт негайно призупинив експорт нафти.

«Інтенсивність цих атак зросла, вони відбуваються набагато частіше. Зрештою вони можуть завдати удару по об'єкту, який викличе тривалий збій (у постачанні, — ред.)», — прокоментував ситуацію Джованні Стауново, товарний аналітик UBS.

Новоросійськ є ключовим експортним пунктом. У жовтні через цей порт відвантажили 3,22 млн тонн сирої нафти (або 761 000 барелів на добу), а також 1,794 млн тонн нафтопродуктів.

Додаткові фактори тиску на російське постачання

Зростання цін також підтримується побоюваннями щодо впливу західних санкцій на російські торгові потоки:

Санкції США: Сполучені Штати ввели санкції, що забороняють угоди з російськими нафтовими компаніями «Лукойл» і «Роснєфть» після 21 листопада.

Наслідки санкцій: За даними JPMorgan, через уповільнення розвантаження, спричинене санкціями, близько 1,4 млн барелів нафти на добу (майже третина потенціалу морського експорту рф) накопичилися в запасах на танкерах.

Це збільшує ризик того, що розвантаження вантажів стане набагато складнішим після кінцевого терміну 21 листопада.

Запаси у США

Додатковий тиск на ціни чинить звіт Управління енергетичної інформації США (EIA), який показав більший, ніж очікувалося, тижневий приріст запасів сирої нафти:

Запаси зросли на 6,4 млн барелів (до 427,6 млн барелів) за тиждень, що закінчився 7 листопада, тоді як очікувалося зростання лише на 1,96 млн барелів.

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

«Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.

«Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.