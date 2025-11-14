Головне на ринку криптовалют.
Ліквідації на крипторинку перевищили $1,1 млрд, експерт закликав не панікувати: що нового
Обвал крипторинку: Ліквідації перевищили $1,1 млрд
Крипторинок зіткнувся з масштабною корекцією. Це падіння спровокувало рекордні примусові закриття позицій (ліквідації) на суму понад $1,1 млрд за добу. Про це свідчать дані CoinGlass.
Біткоїн сьогодні, 14 листопада, вранці актив в моменті впав до $96 841, але згодом дещо відіграв свої позиції. За добу монета втратила 5,63%. Найбільше за останні 24 години втратив Ethereum (10%) — актив знизився до $3 176.
Загалом ліквідації торкнулися 248 481 трейдерів. Найбільші втрати припали на:
- Біткоїн (BTC): понад $510 млн.
- Ethereum (ETH): $269,8 млн.
- Solana (SOL): $69,9 млн.
Переважна більшість збитків припала на трейдерів, які ставили на зростання ринку: довгі позиції (лонги) втратили $973 млн, тоді як «шортисти» (які ставили на падіння) позбулися $131,4 млн.
Найбільше одноразове закриття позиції відбулося на біржі HTX, де трейдер втратив $44,29 млн.
Аналітики сходяться на думці, що різке просідання ринку сталося після заяв вищого керівництва США про початок великої військової операції проти Венесуели, що підштовхнуло інвесторів до виведення коштів з ризикових активів.
Антирекорд: Спотові біткоїн-ETF втратили майже $870 млн за добу — другий найбільший відтік в історії
3 листопада 2025 року сектор спотових біржових фондів (ETF) на базі біткоїна зафіксував масовий відтік капіталу в розмірі $869,86 млн. Це стало шостим негативним торговим днем за місяць і другим за величиною відтоком коштів за всю історію існування цих інвестиційних продуктів, за даними SoSoValue.
Негативна динаміка торкнулася майже всіх ключових фондів. Три найбільші фонди зазнали наступних втрат:
- BTC (Grayscale Bitcoin Trust): Втратив $318,2 млн.
- IBIT (iShares Bitcoin Trust): Втратив $149,92 млн.
- FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund): Втратив $119,93 млн.
При цьому два інші біржові фонди не зафіксували руху коштів.
Сектор спотових Ethereum-ETF також продемонстрував значні втрати, хоча й менші за обсягом. Загальний відтік інвестицій становив $259,72 млн.
Розподіл вилучених коштів з найбільших Ethereum-фондів виглядає так:
- ETHA: $137,31 млн.
- ETHE: $67,91 млн.
- ETH: $35,82 млн.
- FETH: $14,25 млн.
- QETH: $4,42 млн.
В інших чотирьох фондах рух капіталу не зафіксований.
Заспокійливе слово від Dragonfly: Експерт назвав поточну корекцію ринку «незначною»
Керівний партнер венчурної компанії Dragonfly, Хасіб Керем, закликав криптоспільноту не панікувати на тлі поточної корекції ринку. На його думку, нинішнє падіння є «найм'якшою „ведмежою“ фазою», яку він коли-небудь спостерігав.
Керем підкреслив, що поточна ситуація не має нічого спільного з кризою 2022 року. Щоб проілюструвати свою точку зору, він нагадав про справді масштабні події минулого:
- Обвал екосистеми Luna.
- Банкрутства гігантів, таких як Three Arrows Capital,FTX, Genesis і BlockFi.
- Крах сектора NFT та проблеми банків.
- Низка «депегів» стейблкоїнів.
«На цьому тлі поточна корекція виглядає незначною», — заявив експерт.
Незважаючи на падіння цін, Керем наголошує на стабільності системи та сильних фундаментальних показниках індустрії.
«Ціни впали, так, і що з того? Фундаментальні показники чудові. Крипта працює. Тож розслабтеся, перекусіть. Сконцентруйтеся. Усе буде гаразд», — підсумував Хасіб Керем.
Canary Capital запустила спотовий XRP-ETF XRPC на Nasdaq
13 листопада на біржі Nasdaq стартували торги спотовим ETF на базі XRP під тікером XRPC. Продукт запустила компанія Canary Capital.
У четвер Nasdaq офіційно повідомила Комісію з цінних паперів і бірж США про отримання заявки Canary за формою 8-A. Цей крок дає змогу отримати «автоматичний» дозвіл на лістинг.
Біржовий фонд зберігає XRP через кастодіанів Gemini Trust Company та BitGo Trust Company, а для ціноутворення використовує бенчмарк CoinDesk XRP CCIXber.
