Ліквідації на крипторинку перевищили $1,1 млрд, експерт закликав не панікувати: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Обвал крипторинку: Ліквідації перевищили $1,1 млрд

Крипторинок зіткнувся з масштабною корекцією. Це падіння спровокувало рекордні примусові закриття позицій (ліквідації) на суму понад $1,1 млрд за добу. Про це свідчать дані CoinGlass.

Біткоїн сьогодні, 14 листопада, вранці актив в моменті впав до $96 841, але згодом дещо відіграв свої позиції. За добу монета втратила 5,63%. Найбільше за останні 24 години втратив Ethereum (10%) — актив знизився до $3 176.

Загалом ліквідації торкнулися 248 481 трейдерів. Найбільші втрати припали на:

Біткоїн (BTC): понад $510 млн.

Ethereum (ETH): $269,8 млн.

Solana (SOL): $69,9 млн.

Переважна більшість збитків припала на трейдерів, які ставили на зростання ринку: довгі позиції (лонги) втратили $973 млн, тоді як «шортисти» (які ставили на падіння) позбулися $131,4 млн.

Найбільше одноразове закриття позиції відбулося на біржі HTX, де трейдер втратив $44,29 млн.

Аналітики сходяться на думці, що різке просідання ринку сталося після заяв вищого керівництва США про початок великої військової операції проти Венесуели, що підштовхнуло інвесторів до виведення коштів з ризикових активів.

Читайте також: Біткоїн впав нижче $100 тисяч: чи варто готуватися до криптозими

Антирекорд: Спотові біткоїн-ETF втратили майже $870 млн за добу — другий найбільший відтік в історії

3 листопада 2025 року сектор спотових біржових фондів (ETF) на базі біткоїна зафіксував масовий відтік капіталу в розмірі $869,86 млн. Це стало шостим негативним торговим днем за місяць і другим за величиною відтоком коштів за всю історію існування цих інвестиційних продуктів, за даними SoSoValue.

Негативна динаміка торкнулася майже всіх ключових фондів. Три найбільші фонди зазнали наступних втрат:

BTC (Grayscale Bitcoin Trust): Втратив $318,2 млн.

IBIT (iShares Bitcoin Trust): Втратив $149,92 млн.

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund): Втратив $119,93 млн.

При цьому два інші біржові фонди не зафіксували руху коштів.

Сектор спотових Ethereum-ETF також продемонстрував значні втрати, хоча й менші за обсягом. Загальний відтік інвестицій становив $259,72 млн.

Розподіл вилучених коштів з найбільших Ethereum-фондів виглядає так:

ETHA: $137,31 млн.

ETHE: $67,91 млн.

ETH: $35,82 млн.

FETH: $14,25 млн.

QETH: $4,42 млн.

В інших чотирьох фондах рух капіталу не зафіксований.

Заспокійливе слово від Dragonfly: Експерт назвав поточну корекцію ринку «незначною»

Керівний партнер венчурної компанії Dragonfly, Хасіб Керем, закликав криптоспільноту не панікувати на тлі поточної корекції ринку. На його думку, нинішнє падіння є «найм'якшою „ведмежою“ фазою», яку він коли-небудь спостерігав.

Керем підкреслив, що поточна ситуація не має нічого спільного з кризою 2022 року. Щоб проілюструвати свою точку зору, він нагадав про справді масштабні події минулого:

Обвал екосистеми Luna.

Банкрутства гігантів, таких як Three Arrows Capital,FTX, Genesis і BlockFi.

Крах сектора NFT та проблеми банків.

Низка «депегів» стейблкоїнів.

«На цьому тлі поточна корекція виглядає незначною», — заявив експерт.

Незважаючи на падіння цін, Керем наголошує на стабільності системи та сильних фундаментальних показниках індустрії.

«Ціни впали, так, і що з того? Фундаментальні показники чудові. Крипта працює. Тож розслабтеся, перекусіть. Сконцентруйтеся. Усе буде гаразд», — підсумував Хасіб Керем.

Canary Capital запустила спотовий XRP-ETF XRPC на Nasdaq

13 листопада на біржі Nasdaq стартували торги спотовим ETF на базі XRP під тікером XRPC. Продукт запустила компанія Canary Capital.

У четвер Nasdaq офіційно повідомила Комісію з цінних паперів і бірж США про отримання заявки Canary за формою 8-A. Цей крок дає змогу отримати «автоматичний» дозвіл на лістинг.

Біржовий фонд зберігає XRP через кастодіанів Gemini Trust Company та BitGo Trust Company, а для ціноутворення використовує бенчмарк CoinDesk XRP CCIXber.