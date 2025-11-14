Біткоїн впав нижче $100 тисяч: чи варто готуватися до криптозими

Вартість біткоїна пробила важливий психологічний рівень в $101 тис. і полетіла нижче, до $98 тис., ETH впав до $3 тис. В експертному середовищі думки щодо подальшого розвитку подій розділилися: одні говорять про закономірну фіксацію прибутку після недавнього зростання, інші бачать в цьому сигнал до початку більш затяжного «ведмежого» циклу. То чи справді ринок стоїть на порозі криптозими? Про це розповів Михайло Серюга, інвестиційний експерт академії «Мінфін».

Як змінилася ситуація на крипторинку

На минулому тижні біткоїн впав в область $100 тис. і відскоку, про який багато говорили в мережі, не спостерігалося. Ситуація змінилася після того, як Дональд Трамп заявив про плани роздати американцям (крім багатіїв) по $2 000 з надходжень від підвищення тарифів на імпортні товари.

Криптоентузіасти сподіваються, що частина цих грошей зайде на крипторинок, а тому на цій новині біткоїн відновився до $106 тис. Але для технічних змін «на краще» потрібен ріст вище $112 тис., а для впевненості у перемозі над продавцями — вище $121 тис. Натомість ринкові терези зараз на стороні ведмедів, і ймовірна область падіння після прориву нижче $100 тис. знаходиться біля відмітки в $90 тис.

Падіння крипторинку збіглося з більш широкою слабкістю технологічних акцій, оскільки NASDAQ рухається до третьої поспіль сесії з втратами. Інвестори переміщують капітал з дорогих технологічних та AI компаній у більш захисні сектори, такі як охорона здоров'я.

Настрої на ринку додатково погіршилися після того, як кілька представників Федеральної резервної системи висловили сумніви щодо чергового зниження процентної ставки в грудні, що змусило інвесторів знизити очікування щодо пом'якшення грошово-кредитної політики. Це середовище уникнення ризиків особливо сильно вплинуло на спекулятивні активи, такі як криптовалюти та пов'язані з ними акції.

Ризик занурення в криптозиму

Саме по собі нинішнє зниження ціни не є катастрофою і вважається навіть необхідністю після такого ралі, яке цифрове золото показало у 2025 році. Утім подальше зниження може викликати ланцюгову реакцію серед компаній, котрі тримають біткоїн в казначействі. Перший випадок стався минулого тижня: Bitcoin DAT Sequans продала 970 BTC, щоб скоротити борг на 50%.

Французька компанія Sequans Communications (NYSE: SQNS), піонер у використанні Bitcoin як казначейського активу, оголосила про погашення 50% боргу, що конвертується, випущеного в липні 2025 року. Угода була профінансована продажем 970 BTC. Після операції борг компанії знизився з $189 млн до $94,5 млн, а Bitcoin-резерви зменшилися з 3 234 BTC до 2 264 BTC.

За поточними цінами чиста вартість Bitcoin-активів оцінюється приблизно у $240 млн, що знизило співвідношення боргу до NAV з 55% до 39%.

У компанії зазначили, що такий крок спрямований на зміцнення фінансової стійкості та гнучкіше управління Bitcoin-казначейством.

Якщо аналогічним шляхом підуть й інші компанії, це створить додатковий тиск на вартість першої криптовалюти і може навіть призвести до панічних продажів та занурення в криптозиму. Одна лишень Strategy (MSTR) тримає на балансі 641205 BTC.

Підгрунтя падіння біткоїна

Зараз можна виділити три ключові фактори, котрі тиснуть на вартість біткоїна:

1. Відтік капіталу зі спотових ETF. За минулий тиждень зі спотових біткоїн-ETF виведено 1,2 млрд, Ethereum ETF втратили 508 млн.

2. «Кити-ветерани» продовжують активно продавати біткоїни. У Glassnode представили графік, на якому показані гаманці старше семи років, що витрачали понад 1000 BTC на годину. «Ключова відмінність цього циклу полягає в тому, що такі великі витрати китів першого покоління трапляються частіше. Це свідчить про стійкий розподіл».

3. Збільшення кількості біткоїнів на централізованих біржах. Особливо яскраво ця тенденція проглядається на Binance (здебільшого криптовалюту заводять на біржі для продажу).

Альтсезон штучного інтелекту