Біткоїн опустився нижче $97 тисяч, а Ethereum втратив найбільше за добу

Вчора ввечері ціна першої криптовалюти почала стрімко знижуватися. Сьогодні, 14 листопада, вранці актив в моменті впав до $96 841, але згодом дещо відіграв свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $97 175. За добу монета втратила 5,63%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «червоній» зоні. При чому найбільше за останні 24 години втратив Ethereum (10%) — актив знизився до $3 176, хоча ще вчора вдень торгувався на рівні $3 500.

Зниження криптовалют відбулося на тлі різкого загального скорочення ризикових активів, оскільки інвестори усвідомлюють, що ФРС, на цей час, не має наміру знижувати ставки у грудні.

Криптовалютні акції зазнали сильних втрат

Акції компаній, пов'язаних із криптовалютою, знову зазнали значних втрат. Особливо сильно постраждали майнери, які мають значну інфраструктуру ШІ та дата-центрів. Про це повідомляє CoinDesk.

Акції Bitdeer (BTDR) впали на 19%.

Компанія Bitfarms (BITF) втратила 13% вартості.

Cipher Mining (CIFR) та IREN продемонстрували падіння більш ніж на 10%.

Решта сектору криптовалютних акцій також зафіксувала різкі збитки: акції Galaxy (GLXY),Bullish (BLSH),Gemini (GEMI) та Robinhood (HOOD) знизилися на 7−8%.