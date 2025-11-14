Чеський Нацбанк купив біткоїни та іншу криптовалюту на $1 млн

Центральний банк Чехії (CNB) оголосив про придбання біткоїнів та інших цифрових активів на суму $1 мільйон. Цей крок є експериментальним проєктом, спрямованим на здобуття практичного досвіду роботи з цифровими ринками. Оцінити результати проєкту планують через два-три роки. Про це повідомило агентство Reuters.

Мета — здобути досвід

Портфель, який здебільшого складається з біткоїнів, а також включає стейблкоїни на базі долара США та токенізованих депозитів, був придбаний через регульовану біржу. У банку наголосили, що ці активи не є частиною офіційних міжнародних резервів країни і зберігатимуться окремо. Регулятор не планує активно збільшувати цей портфель.

«Метою портфеля є набуття практичного досвіду володіння цифровими активами, а також впровадження та тестування необхідних пов'язаних процесів», — йдеться у заяві банку.

Тестування безпеки та AML

У рамках тестового портфеля центральний банк має намір вивчити весь ланцюжок процесів, пов'язаних з купівлею, зберіганням та управлінням цифровими активами. Це включає технічне адміністрування ключів, багаторівневі процеси затвердження, кризові сценарії та механізми безпеки. Також буде перевірено дотримання процедур боротьби з відмиванням грошей (AML).

Голова CNB Алеш Міхл, який уперше озвучив цю ідею в січні, заявив, що центробанк хоче бути готовим до майбутнього, де з'являються нові способи платежів та інвестицій.

Холодний прийом від ЄЦБ

Чехія, хоч і не входить до єврозони, але є членом Європейського Союзу та його системи центральних банків.

Цей експеримент CNB є знаковим, оскільки він відбувається на тлі скептичної позиції Європейського центрального банку (ЄЦБ). Коли голова CNB Алеш Міхл у січні вперше припустив можливість розгляду біткоїна для резервів, ця ідея отримала «холодний прийом» від ЄЦБ. Президентка ЄЦБ Крістін Лагард тоді заявила, що не вірить, що біткоїн стане резервним активом членів ЄС.

Чеський Нацбанк обійшов цю суперечність: він чітко заявив, що тестова купівля проведена поза офіційними резервами і повністю відповідає чеському та європейському законодавству. Водночас сам CNB зазначив, що хоча інвестувати в біткоїн через ETF юридично можливо, зараз він не розглядається для резервів через «коротку історію та інші характеристики», які роблять його «незрілим активом».

