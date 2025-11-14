Чеський Нацбанк купив біткоїни та іншу криптовалюту на $1 млн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 листопада 2025, 10:56

Чеський Нацбанк купив біткоїни та іншу криптовалюту на $1 млн

Центральний банк Чехії (CNB) оголосив про придбання біткоїнів та інших цифрових активів на суму $1 мільйон. Цей крок є експериментальним проєктом, спрямованим на здобуття практичного досвіду роботи з цифровими ринками. Оцінити результати проєкту планують через два-три роки. Про це повідомило агентство Reuters.

Центральний банк Чехії (CNB) оголосив про придбання біткоїнів та інших цифрових активів на суму $1 мільйон.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Мета — здобути досвід

Портфель, який здебільшого складається з біткоїнів, а також включає стейблкоїни на базі долара США та токенізованих депозитів, був придбаний через регульовану біржу. У банку наголосили, що ці активи не є частиною офіційних міжнародних резервів країни і зберігатимуться окремо. Регулятор не планує активно збільшувати цей портфель.

«Метою портфеля є набуття практичного досвіду володіння цифровими активами, а також впровадження та тестування необхідних пов'язаних процесів», — йдеться у заяві банку.

Тестування безпеки та AML

У рамках тестового портфеля центральний банк має намір вивчити весь ланцюжок процесів, пов'язаних з купівлею, зберіганням та управлінням цифровими активами. Це включає технічне адміністрування ключів, багаторівневі процеси затвердження, кризові сценарії та механізми безпеки. Також буде перевірено дотримання процедур боротьби з відмиванням грошей (AML).

Голова CNB Алеш Міхл, який уперше озвучив цю ідею в січні, заявив, що центробанк хоче бути готовим до майбутнього, де з'являються нові способи платежів та інвестицій.

Холодний прийом від ЄЦБ

Чехія, хоч і не входить до єврозони, але є членом Європейського Союзу та його системи центральних банків.

Цей експеримент CNB є знаковим, оскільки він відбувається на тлі скептичної позиції Європейського центрального банку (ЄЦБ). Коли голова CNB Алеш Міхл у січні вперше припустив можливість розгляду біткоїна для резервів, ця ідея отримала «холодний прийом» від ЄЦБ. Президентка ЄЦБ Крістін Лагард тоді заявила, що не вірить, що біткоїн стане резервним активом членів ЄС.

Чеський Нацбанк обійшов цю суперечність: він чітко заявив, що тестова купівля проведена поза офіційними резервами і повністю відповідає чеському та європейському законодавству. Водночас сам CNB зазначив, що хоча інвестувати в біткоїн через ETF юридично можливо, зараз він не розглядається для резервів через «коротку історію та інші характеристики», які роблять його «незрілим активом».

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами