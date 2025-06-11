Депутати зареєстрували законопроєкт №13356, який дає право Нацбанку включати віртуальні активи до резервів України. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
11 червня 2025, 9:00
У ВР зареєстровано законопроєкт про створення крипторезерву в Україні
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
За словами Железняка, як, коли та скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто не зобовʼязуємо і залишаємо це на їх професійний вибір.
«Але ми, народні депутати, вважаємо що такий крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації. А правильне управління крипто-резервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створить нові можливості для розвитку цифрової економіки», — пояснив він.
Хто формує стратегічний крипто-резерв
- США вже формують стратегічний крипто-резерв та багато ініціатив на рівні окремих штатів;
- Сальвадор;
- Китай використав BTC для залучення $20 млрд;
- Швейцарія, Бразилія, Пакистан, Киргизстан, деякі країни ЄС, та сама Чехія, також працюють над включенням віртуальних активів до резервів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 2
чтобы она не расползалась по личным криптокошелькам правоохранителей…