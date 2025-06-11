У ВР зареєстровано законопроєкт про створення крипторезерву в Україні

Депутати зареєстрували законопроєкт № 13356 , який дає право Нацбанку включати віртуальні активи до резервів України. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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За словами Железняка, як, коли та скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто не зобовʼязуємо і залишаємо це на їх професійний вибір.

«Але ми, народні депутати, вважаємо що такий крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації. А правильне управління крипто-резервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створить нові можливості для розвитку цифрової економіки», — пояснив він.

Хто формує стратегічний крипто-резерв