13 серпня 2025, 19:35

НБУ гальмує закон про крипторезерв в Україні — Гетманцев

Верховна Рада наразі не планує ухвалювати законопроєкт № 13356, який пропонує дозволити Національному банку включати віртуальні активи до міжнародних резервів України. Головною причиною є негативна позиція самого НБУ, який вказує на високу волатильність криптоактивів. Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Українським новинам».

Верховна Рада наразі не планує ухвалювати законопроєкт № 13356, який пропонує дозволити Національному банку включати віртуальні активи до міжнародних резервів України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція комітету та Нацбанку

За словами Данила Гетманцева, він обговорював цю ініціативу з головою Національного банку.

«Ми спілкувалися з головою Національного банку з цього приводу і не підтримуємо такі кроки, зважаючи на високу волатильність криптоактивів. Жодних натяків на те, що ми його будемо приймати, на сьогодні немає», — сказав Гетманцев.

Він також додав, що, на його думку, автори законопроєкту і самі не розраховували на схвальну реакцію з боку регулятора.

Про законопроєкт

Законопроєкт № 13356 був зареєстрований у червні групою депутатів на чолі з першим заступником голови податкового комітету Ярославом Железняком. Документ не зобов'язує, а лише надає Національному банку право за власним бажанням включати віртуальні активи, як-от біткоїн, до складу міжнародних резервів України.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
