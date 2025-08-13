НБУ гальмує закон про крипторезерв в Україні — Гетманцев

Верховна Рада наразі не планує ухвалювати законопроєкт № 13356, який пропонує дозволити Національному банку включати віртуальні активи до міжнародних резервів України. Головною причиною є негативна позиція самого НБУ , який вказує на високу волатильність криптоактивів. Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Українським новинам».

Позиція комітету та Нацбанку

За словами Данила Гетманцева, він обговорював цю ініціативу з головою Національного банку.

«Ми спілкувалися з головою Національного банку з цього приводу і не підтримуємо такі кроки, зважаючи на високу волатильність криптоактивів. Жодних натяків на те, що ми його будемо приймати, на сьогодні немає», — сказав Гетманцев.

Він також додав, що, на його думку, автори законопроєкту і самі не розраховували на схвальну реакцію з боку регулятора.

Про законопроєкт

Законопроєкт № 13356 був зареєстрований у червні групою депутатів на чолі з першим заступником голови податкового комітету Ярославом Железняком. Документ не зобов'язує, а лише надає Національному банку право за власним бажанням включати віртуальні активи, як-от біткоїн, до складу міжнародних резервів України.