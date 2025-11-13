Multi від Мінфін
13 листопада 2025, 18:01

Китай має унікальну перевагу в енергетичному забезпеченні ШІ — HSBC

Домінування Китаю у сфері чистої енергії забезпечило країні унікально сильні позиції у світовій конкуренції, особливо зі США, у розвитку технологій штучного інтелекту (ШІ). Про це заявив Джуліан Вентцель, головний директор зі сталого розвитку британського банку HSBC, повідомляє Bloomberg.

Китай має унікальну перевагу в енергетичному забезпеченні ШІ — HSBC
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На його думку, економіка, побудована на відновлюваних джерелах енергії, має переваги, які неможливо відтворити за допомогою викопного палива.

Перевага «нульових» витрат на енергію

Вентцель вважає, що масове будівництво об'єктів чистої енергії в Китаї — країна знову на шляху до побиття власного рекорду зі встановлення потужностей відновлюваної енергетики цього року — значно «підвищує їхню вартість капіталу».

Він пояснює: щойно інфраструктура відновлюваної енергетики збудована, і початкові інвестиції окупилися, виробництво додаткової енергії фактично не несе жодних додаткових витрат. Натомість викопне паливо вимагає постійних витрат на видобуток, транспортування, переробку та розподіл.

«Щойно архітектура готова, зі зростанням попиту ви можете задовольняти цей попит за нульову вартість», — зазначив Вентцель. За його словами, це стає дуже потужним важелем для зростання економіки.

Енергія як «вузьке місце» для ШІ

Ці коментарі Вентцеля контрастують із позицією уряду США, де деякі чиновники стверджують, що швидкий перехід на чисту енергію підвищить енерговитрати та завдасть шкоди економічному зростанню.

Тим часом, енергопостачання стає критичним «вузьким місцем» у глобальній гонці за ШІ. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла нещодавно заявив, що саме доступність електроенергії, а не напівпровідників, стає найбільшим обмеженням у розширенні потужностей дата-центрів.

За деякими оцінками, поточні потреби існуючої та запланованої інфраструктури ШІ у США не можуть бути покриті наявними енергопотужностями.

Це створює нові можливості для нафтових гігантів: наприклад, Chevron оголосила, що постачатиме електроенергію, вироблену на природному газі, для дата-центру в Західному Техасі.

Домінування Китаю та ризики для Заходу

Вентцель підкреслює, що конкурентоспроможність Китаю обумовлена не лише дешевою відновлюваною енергією, а й підходом до створення ШІ. Раніше стартап DeepSeek продемонстрував, що країна здатна виробляти ШІ зі значно нижчими витратами та більшою енергоефективністю, ніж американські конкуренти.

Читайте також: Питання на трильйон доларів: чи лусне бульбашка ШІ у 2025 році?

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом на саміті COP30 у Бразилії попередив, що США ризикують програти Китаю на багатьох фронтах.

«Це про економічну міць. Китай виготовляє близько 80% світових сонячних панелей, постачає близько 60% вітрових турбін, 70% електромобілів і 75% акумуляторів, і все це за нижчою фінансовою вартістю, ніж на Заході», — заявив Ньюсом.

Вентцель також зазначив, що економіки, які більше спираються на чисту енергію, рідше стикаються з нестабільністю інфляції. Це пов’язано з тим, що відмова від залежності від енергетичних сировинних товарів зменшує коливання платіжного балансу, вплив на ціни та різкі стрибки інфляції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
