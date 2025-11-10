Питання на трильйон доларів: чи лусне бульбашка ШІ у 2025 році?

Відомий інвестор Майкл Беррі, який прославився прогнозом іпотечної кризи 2008 року, поставив $1,1 млрд проти акцій лідерів штучного інтелекту. А це — 80% портфеля його фонду Scion Asset Management станом на 30 Вересня 2025 року. Інший легендарний інвестор, Марк Мобіус вважає, що пузир штучного інтелекту може призвести до падіння акцій профільних компаній на 40%.

Ця фундаментальна напруга — між реальною технологічною революцією, підкріпленою мільярдами доларів прибутку, та спекулятивною манією, що роздуває оцінки до небес, — лежить в основі головного питання: чи є нинішній ажіотаж «продуктивною бульбашкою», яка закладе фундамент нової економіки, чи ми стоїмо на порозі болісної, загальноринкової корекції?

Інфраструктурні перегони на трильйони

В основі нинішнього ринкового ралі лежать безпрецедентні капітальні зобов'язання. Компанії створюють не просто нові продукти — вони будують фундаментальний шар нової економіки, і ця ставка вимірюється трильйонами.

Ставка OpenAI

Компанія OpenAI, піонер у галузі генеративного ШІ, взяла на себе зобов'язання із закупівлі обчислювальних потужностей на суму близько $1 трильйона доларів. Про це у жовтні 2025 року повідомило видання Financial Times. Ці угоди, що включають партнерства з Nvidia, Oracle та CoreWeave, мають на меті забезпечити понад 20 гігават потужностей — енергетичний еквівалент 20 ядерних реакторів.

Ця цифра настільки величезна, що значно перевищує поточні доходи OpenAI. По суті, компанія намагається створити непереборний інфраструктурний бар'єр для конкурентів, викупивши левову частку майбутніх ресурсів, насамперед графічних процесорів (GPU). Однак це перетворює OpenAI на структуру з гігантським фінансовим важелем. Її головні ризики зміщуються з технологічних у фінансові: будь-які сумніви у здатності компанії фінансувати ці зобов'язання можуть спровокувати кризу довіри.

Капітальні витрати гігантів

OpenAI не самотня. Технологічні гіганти перебувають у фазі масивного інвестиційного циклу.

Amazon планує витратити у 2025 році близько $100 мільярдів.

Microsoft — $80 мільярдів.

Alphabet (Google) — $85 мільярдів.

Meta (Facebook) — до $72 мільярдів.

Переважна більшість цих коштів спрямована на інфраструктуру ШІ та хмарні обчислення. Загалом, прогнозується, що щорічні капітальні витрати бігтехів досягнуть $450 мільярдів у 2025 році.

Економічний землетрус

Масштаб цих інвестицій вже змінює макроекономіку. У першій половині 2025 року капітальні витрати, пов'язані зі ШІ, зробили більший внесок у зростання ВВП США (1,1%), ніж усі споживчі витрати разом узяті. За оцінками аналітиків TSTA Bureau, близько 40% приросту ВВП у другому кварталі було сформовано саме за рахунок капітальних витрат технологічних компаній.

Це створює нову вразливість. Як зазначають у TSTA Bureau, ефект від інвестицій у ШІ має часовий лаг — продуктивність зросте пізніше, а витрати впливають на ВВП вже зараз. Якщо лідери ринку скоротять інвестиційні програми раніше, ніж ШІ почне генерувати реальні прибутки, темпи зростання економіки можуть помітно знизитись.

Проте не всі вбачають у цьому неминучу катастрофу. Інвестор Тарас Гук вважає цю залежність «позитивним для росту ВВП США, який би не зростав так швидко, якщо б не було розвитку штучного інтелекту».

Він наголошує, що інвестиції у ШІ — це довгий цикл, який не має окупатися миттєво. «Чи генеруватиме штучний інтелект для цих компаній суму повернення вкладеного капіталу в рамках 1−2 років? Теж однозначно ні, але він і не повинен цього робити, — пояснює Гук. — Якщо ми подивимося на те, скільки років хмарний сервіс Azure йшов до прибутковості, то в них зайняло це з 2012 року до 2017. Вони були збитковими… Тому тут така ж сама історія. Якщо ви будуєте дата-центр, ви не розраховуєте, що він повернеться через рік, два чи три».

На думку інвестора, хоча темпи зростання інвестицій можуть уповільнитися, абсолютні доларові витрати компаній-гігантів навряд чи зменшаться найближчими роками.

Відлуння доткомів: дежавю чи нова реальність?

Поточні ринкові умови викликають неминучі порівняння з бульбашкою доткомів 1999—2000 років. І хоча паралелі тривожні, фундаментальні відмінності не менш значущі.

Завищені оцінки: Індекс S&P 500 торгується з форвардним співвідношенням ціни до прибутку (P/E) на рівні 23x. В історії такі показники спостерігалися лише двічі: напередодні пандемії COVID-19 та на піку бульбашки доткомів.

Ринкова концентрація: Ринок став історично «вузьким». Як повідомляє Fortune, починаючи з листопада 2022 року, акції, пов'язані зі ШІ, забезпечили 75% приросту індексу S&P 500, 80% зростання його прибутків та 90% капітальних витрат.

«Кругове фінансування»: З'являються фінансові структури, що нагадують «вендорне фінансування» епохи доткомів, де компанії інвестують одна в одну. Яскравий приклад — інвестиція Nvidia у $100 мільярдів в OpenAI, яка є масовим покупцем GPU від Nvidia.

Проте експерти розходяться в оцінках цього ризику. Тарас Гук вважає, що прямі паралелі тут недоречні: «Зараз воно трохи відбувається по-іншому… Nvidia отримує долю в OpenAI і там сума купівель має бути більша, ніж вони проінвестують. Тобто, воно все ж таки не зовсім так, що ти дав 100 доларів, я на 100 доларів купив». Він також вказує на наявність реального попиту з боку інших гравців, таких як Microsoft, Amazon та суверенні фонди арабських країн, що знижує ризик «надування» попиту.

Натомість аналітики TSTA Bureau бачать у цьому «замкнуту екосистему», що може приховувати ознаки «фінансової піраміди ефективності». Вони вказують на те, що компанії фінансують свої витрати (наприклад, OpenAI) за рахунок інвестицій сторонніх гравців (NVIDIA) або через боргове фінансування (xAI і NVDA). «І в такому випадку це дійсно робить сектор вразливим у разі будь-якого розриву цього інвестиційного ланцюга, але ми більше схильні до думки, що це ставка на майбутнє, а не на поточну ефективність», — зазначають аналітики.

Потенціал замість прибутку: Нещодавнє дослідження MIT показало, що 95% організацій, які інвестують у генеративний ШІ, наразі не бачать жодної фінансової віддачі. Це нагадує 2000 рік, коли інвестори оцінювали «кількість переглядів», а не реальні доходи.

Фундаментальні відмінності у фінансовому здоров'ї

Головний контраргумент полягає в тому, що сьогоднішні лідери ринку — це не спекулятивні стартапи. «Велична сімка» входить до кола найприбутковіших корпорацій в історії з величезними грошовими резервами. Нинішній бум фінансується переважно за рахунок існуючих грошових потоків, а не дешевих боргів.

Ключова відмінність лежить у площині оцінок. Цю тезу підкреслює Тарас Гук, зазначаючи, що висока концентрація ринку сьогодні — це «природний процес» концентрації прибутків, а не спекуляцій.

«Якщо повертатися до часів бульбашки доткомів… ми можемо просто взяти мультиплікатор цих найбільших компаній, — каже Гук. — Якщо ви екстрапольовуєте мультиплікатор на майбутні 12 місяців прибутків, то зараз в середньому він становить 30 по компаніях, 28 навіть, якщо бути точнішим. А в 1999-му році перед кризою доткомів це було 67».

Наприклад, у 2000 році Cisco торгувався зі 100-кратним очікуваним прибутком, Oracle — 90-кратним, а Microsoft — 69-кратним. Сьогодні ж Nvidia торгується з мультиплікатором 31, а Microsoft — теж 31. Це фундаментальна відмінність, яка робить поточну ситуацію значно стійкішою.

Голоси згори: погляди керівників та інституцій

Думки тих, хто знаходиться в епіцентрі буму, розділилися від обережного оптимізму до прямих попереджень про корекцію.

Теза про «продуктивну бульбашку»

Джефф Безос, голова правління Amazon, визнає, що бум витрат на ШІ нагадує «промислову бульбашку». Однак, як повідомляє Bloomberg, він стверджує, що це бульбашка, яка врешті-решт «окупиться» для суспільства. Логіка Безоса полягає в тому, що в періоди технологічного ажіотажу інвестори неминуче неправильно розподіляють капітал. Але сам масштаб інвестицій, навіть невдалих, прискорює революцію, що призводить до величезного довгострокового зростання продуктивності.

Теза про «циклічну корекцію»

Інші лідери більш стримані. Девід Соломон, CEO Goldman Sachs, виступаючи на Italian Tech Week у жовтні 2025 року, провів пряму паралель з доткомами. Він попередив, що значна частина інвестованого капіталу «не принесе прибутку». Соломон прогнозує ринковий «спад» або «корекцію» протягом наступних 12−24 місяців, називаючи це «здоровим перезавантаженням», яке визначить «переможців та переможених».

Його підтримує і Сем Альтман, CEO OpenAI. Він відверто визнав, що інвестори «надмірно захоплені ШІ» і що в індустрії неминуче будуть «буми й спади» — періоди надмірного та недостатнього інвестування. Як і Безос, він розглядає цю волатильність як природну частину довгострокового процесу.

Інституційні тривожні дзвінки

Тривогу б'ють не лише окремі керівники, а й цілі інституції:

Bank of America: Згідно з жовтневим опитуванням, рекордні 54% глобальних фондових менеджерів тепер вважають, що акції ШІ перебувають у бульбашці. Вперше вони визначили «бульбашку акцій ШІ» як головний глобальний ризик.

МВФ та Банк Англії: Обидві установи офіційно попередили, що інвестиційний ажіотаж відображає надмірності кінця 1990-х років, а торгівля стала «перегрітою».

JPMorgan Chase: CEO Джеймі Даймон вважає, що це справжня революція, але попереджає, що «деякі з цих речей можуть бути в бульбашці» і що «серйозна ринкова корекція» може відбутися, оскільки багато інвестицій «ймовірно, будуть втрачені».

Анатомія потенційного краху: де ховаються ризики

Якщо корекція неминуча, що саме може її спровокувати? Вразливості накопичилися в кількох ключових сферах.

Ринкові та оціночні ризики

Основний ризик полягає в різкій зміні настроїв, якщо компанії не зможуть забезпечити очікувані прибутки. Аналітики TSTA Bureau вважають, що ринок вже вимагає прибутків, але чітко визначають, що стане каталізатором для переоцінки: «Варто звертати увагу на той момент, коли в корпоративній звітності технологічних гігантів почне проявлятися зниження прибутку, падіння маржинальності та погіршення прогнозів компанії».

Нестійкі капітальні витрати та крихкість «кругового фінансування» створюють системну вразливість. Збій в одній компанії може викликати ефект доміно.

Технологічні та операційні ризики

Розрив між інвестиціями та віддачею є критичною вразливістю. Той факт, що (згідно з дослідженням MIT) 95% корпоративних інвестицій у ШІ ще не приносять прибутку, свідчить про те, що шлях до монетизації складніший, ніж це оцінює ринок.

Щоправда, деякі експерти вважають ці побоювання перебільшеними, а цифру в 95% — «фейком». Тарас Гук стверджує, що віддача вже є, хоч і не завжди очевидна. «Є багато інших показників, досліджень, які вказують на те, що штучний інтелект серйозно збільшує продуктивність і маржинальність бізнесів по індексу S&P 500, в 2014—2015 роках становила 10%, зараз вона становить 13,7%».

Іншим доказом, за його словами, є масове скорочення персоналу в Big Tech, яке стало можливим завдяки ШІ: «Скоротився сильно найм… в того ж там Майкрософту, якщо подивитися, то на 6% зараз зменшився штат з 2023 року до зараз, 2025 року це на 230 приблизно тисяч людей. І якщо подивитися на те, скільки приблизно в середньому коштує людина для Майкрософту, це 300 тисяч доларів в рік, то ви можете помножити 300 тисяч на… і вже побачите, скільки умовно Майкрософт… економлять».

Найбільший системний ризик: «Момент Мінські»

Найбільша небезпека полягає у взаємодії трьох факторів: ринкової концентрації, крихких механізмів фінансування та макроекономічної залежності. Це створює систему, схильну до так званого «моменту Мінські» — коли тривалий період стабільності та зростання породжує фінансову крихкість, що призводить до раптового колапсу.

Працює це так:

Високі ціни на акції ШІ виправдовують масивні капітальні витрати.

Ці капітальні витрати стимулюють зростання ВВП.

Зростання ВВП підтверджує оптимізм ринку і ще більше підвищує ціни на акції.

Думки аналітиків TSTA Bureau щодо цього ризику розділилися. Частина команди вважає, що прибутковість лідерів робить ринок стійким. Проте інша частина наголошує, що саме ця концентрація створює «структурну вразливість».

Вони зазначають, що ринок фактично закладає в ціну ідеальний сценарій, а той факт, що 75% дохідності, 80% прибутковості припадають на компанії, пов'язані з ШІ, «не є адекватною тенденцією». На їхню думку, «будь-яка переоцінка, зміна регуляторних умов чи навіть тимчасове охолодження інтересу до ШІ може викликати системну корекцію». Додатковим ризиком вони називають те, що більшість зростання зосереджено у США, тоді як інші регіони лише починають формувати власні ШІ-стратегії.

Узагальнений прогноз та три сценарії для інвестора

Отже, хоча аргумент «цього разу все інакше» має підстави через фінансову міць лідерів ринку, сам масштаб та взаємопов'язаність ризиків свідчать про те, що значна корекція є скоріше питанням часу.

Аналітики розглядають три основні сценарії майбутнього:

Сценарій 1: Корекція в стилі «моменту Cisco». Деякі аналітики, як-от ті, кого цитує Forbes, попереджають про потенційне падіння Nasdaq, яке може «стерти» до $40 трильйонів.Однак сильні, прибуткові лідери (подібно до Cisco після 2000 року) врешті-решт відновляться і продовжать домінувати.

Сценарій 2: Продовження «продуктивного буму». Ринок продовжує своє ралі, оскільки ШІ нарешті починає приносити відчутні, широкі вигоди у продуктивності та зростанні доходів, виправдовуючи масивні інвестиції. У цьому сценарії характеристики бульбашки розглядаються як необхідна «піна» справжньої технологічної революції, як припускає Джефф Безос.

Сценарій 3: Системний крах. Тригерна подія (фінансовий колапс, інцидент з неконтрольованим ШІ) викликає «момент Мінські». Втрата довіри каскадом поширюється через висококонцентрований та взаємопов'язаний ринок, призводячи до серйозного ринкового краху зі значними макроекономічними наслідками.

Для інвесторів 2025 рік вимагає надзвичайної розбірливості. Успіх вимагає подвійного фокусу: визнання того, що глибокий, довгостроковий технологічний зсув є реальним, але водночас гострого усвідомлення історично значних фінансових ризиків, що накопичилися в короткостроковій перспективі.