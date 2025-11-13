Multi від Мінфін
13 листопада 2025, 15:11

ЄС планує запровадити додатковий збір на недорогі посилки з-за меж блоку

Європейська комісія запропонувала запровадити мита у розмірі 2 євро для посилок вартістю до 150 євро, що надходять до ЄС із країн за його межами. Цей платіж стане ключовою частиною масштабної митної реформи, яка має впорядкувати імпорт товарів з онлайн-торгівлі та підвищити їхню безпеку, повідомляє Eurotax.

ЄС планує запровадити додатковий збір на недорогі посилки з-за меж блоку
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому вводять новий збір

Згідно з дослідженням CEP Research, лише у 2024 році до ЄС надійшло 4,6 мільярда посилок вартістю до 150 євро, значна частина яких походить з Китаю (від таких платформ, як Temu та Shein).

Новий збір має три основні цілі:

  • Покриття витрат: Компенсувати митним органам витрати на обробку та контроль величезного потоку імпорту низької вартості.
  • Безпека: Посилити контроль за дотриманням європейських стандартів і безпекою товарів, які часто потрапляють до ЄС без належної перевірки.
  • Справедлива конкуренція: Вирівняти умови для європейських продавців, які конкурують із дешевим імпортом, що часто користується регуляторними послабленнями.

Єврокомісія пропонує мита у розмірі 2 євро для посилок, надісланих безпосередньо споживачеві, та знижену ставку близько 0,50 євро, якщо товар спочатку проходить через склад в ЄС.

Країни-члени діють, не чекаючи 2028 року

Хоча повноцінна митна реформа ЄС запланована на 2028 рік, кілька країн вирішили не чекати загальноєвропейського режиму та оголосили про запровадження національних зборів:

  • Румунія: Пропонує фіксований тариф 25 леїв (близько 5 євро) для посилок з-за меж ЄС вартістю до 150 євро.
  • Франція: Проєкт бюджету на 2026 рік передбачає адміністративний митний збір у розмірі 2 євро.
  • Нідерланди: Митна адміністрація розглядає можливість введення збору 2 євро за одиницю товару, побоюючись, що односторонні дії інших країн перенаправлять потік посилок до Нідерландів, які є великими воротами для імпорту.

Експерти зазначають, що для великих китайських платформ збір у 2 євро може скласти до 17% середньої вартості замовлення, що змусить їх підвищувати ціни або змінювати логістичні схеми, перенаправляючи товари через склади в ЄС.

Читайте також: Скільки держава хоче отримати податків з посилок Temu та AliExpress

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ виступив з ініціативою запровадити оподаткування для міжнародних посилок вартістю до 150 євро, які наразі не оподатковуються. На думку регулятора, такий крок допоможе скоротити імпорт некритичних товарів та зменшити тиск на платіжний баланс країни в умовах війни.

У січні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону будь-якої вартості.

Наразі мито в 10% і ПДВ у 20% нараховується на посилки вартістю понад 150 євро (на частину, яка перевищує цю ціну).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
