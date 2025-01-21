У Раду внесли законопроєкт про податок на всі посилки з-за кордону

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону будь-якої вартості. Про це свідчить проєкт № 12430 .

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Автор проєкту закону — голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Тексту законопроєкту наразі немає. Однак раніше Гетманцев пояснював суть проєкту.

Наразі мито в 10% і ПДВ у 20% нараховується на посилки вартістю понад 150 євро (на частину, яка перевищує цю ціну).

Гетманцев пропонує ввести ПДВ на товари з іноземних інтернет-магазинів будь-якої вартості. На ціну понад 150 євро також нараховуватиметься мито.

Також хочуть запровадити ПДВ у 20% на звичайні посилки від фізичної особи до фізичної особи дорожче 45 євро.

Крім того, пропонується спростити адміністрування ПДВ і прискорити оформлення посилок на митниці. Для цього вводиться можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом.

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​Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що депутати вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок.

Внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 11416 про підвищення податків передбачає скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро.

Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) оподатковуватимуться, незалежно від їх вартості.

Однак депутати провалили голосування за доопрацьований законопроєкт № 11416-д. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних. Тому законопроєкт направили на повторне перше читання.