Нацбанк ініціює введення податку на міжнародні посилки до €150

Національний банк України виступив з ініціативою запровадити оподаткування для міжнародних посилок вартістю до €150, які наразі не оподатковуються. На думку регулятора, такий крок допоможе скоротити імпорт некритичних товарів та зменшити тиск на платіжний баланс країни в умовах війни. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень 2025 року.

Дефіцит у $25 мільярдів

У звіті НБУ зазначається, що за перші дев'ять місяців 2025 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України сягнув $24,9 мільярда.

Регулятор підкреслює, що основною причиною дефіциту є не надмірний споживчий попит, а високі витрати на оборону та відбудову країни. У цих умовах, наголошує НБУ, фіскальна консолідація (збалансування бюджету) шляхом скорочення оборонних видатків є неприпустимою.

Обмеження «некритичного» імпорту

Як альтернативу, Національний банк пропонує сконцентруватися на цільових заходах обмеження імпорту, зокрема на оподаткуванні посилок вартістю до 150 євро.

«Запровадження оподаткування некритичних у воєнний час напрямів матиме обмежені негативні наслідки для економіки», — зазначає НБУ.

На думку регулятора, такий захід дозволить скоротити імпорт, не знижуючи при цьому обороноздатності країни та не маючи суттєвого негативного впливу на економічне зростання. Ці кроки мають сприяти зменшенню дефіциту поточного рахунку та підтриманню макрофінансової стабільності.

Чому це важливо

Пропозиція Національного банку є прямим сигналом про те, що держава шукає способи скоротити відтік валюти з країни, спричинений споживчим імпортом. Хоча дефіцит платіжного балансу спричинений переважно оборонними потребами, НБУ намагається компенсувати цей дисбаланс, обмежуючи інші статті імпорту, які вважає некритичними.

Якщо ініціативу НБУ буде реалізовано, це означатиме, що кожна посилка з іноземних інтернет-магазинів (як-от AliExpress, Amazon, Shein та інших) для фізичних осіб буде оподатковуватися. Це призведе до прямого подорожчання усіх закордонних онлайн-покупок для українців, але водночас може збільшити надходження до бюджету та зменшити попит на іноземну валюту.