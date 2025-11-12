Норвегія не використовуватиме свій суверенний фонд для гарантії заморожених активів рф

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 листопада 2025, 19:31

Норвегія не використовуватиме свій суверенний фонд для гарантії заморожених активів рф

Норвегія, хоч і готова підтримати план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів на користь України, не надасть свій суверенний фонд добробуту як єдину фінансову гарантію для цієї схеми. Про це заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг у середу, 12 листопада, повідомляє Reuters.

Норвегія не використовуватиме свій суверенний фонд для гарантії заморожених активів рф
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Пошук 140 млрд євро для України

Міністри фінансів ЄС мають зустрітися для обговорення шляхів залучення 130−140 млрд євро для України. За словами високопоставленого представника ЄС, найбільш імовірний варіант фінансування — це використання заморожених активів рф.

Проте, Бельгія, де розташована розрахункова палата Euroclear (яка утримує основну частину російських активів), виступає проти ідеї використання цих коштів, побоюючись, що країна може бути притягнута до відповідальності в суді.

Читайте також: Переговори щодо репараційного кредиту для України зайшли в глухий кут: Бельгія чекає на інші варіанти від ЄС

Суверенний фонд не стане єдиним поручителем

Деякі члени парламенту Норвегії запропонували, щоб суверенний фонд країни (найбільший у світі з активами понад $2 трлн) міг би запропонувати гарантію, яка покрила б потенційну юридичну відповідальність.

Однак, Столтенберг, який раніше очолював НАТО, чітко заявив, що Норвегія, хоч і є аутсайдером ЄС, вже робить значні фінансові внески в підтримку України і може долучитися до плану Союзу, але не надаватиме гарантій самостійно.

«Були ідеї, що Норвегія має гарантувати всю суму, близько 1,6 трильйона норвезьких крон (приблизно $159 млрд), і це не варіант», — сказав Столтенберг громадській телерадіокомпанії NRK під час візиту до Брюсселя.

Норвезький суверенний фонд добробуту, який інвестує десятиліттями накопичені доходи від нафти та газу, еквівалентний чотирьом річним ВВП країни і має суворе правило: уряд може витрачати лише очікуваний інфляційно скоригований прибуток, що становить 3% від загальних активів фонду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна та Європейський Союз розробили новий механізм фінансової допомоги — «Репараційний кредит» (Reparations Loan). Він передбачає, що Україна буде повертати ці кошти лише в тому випадку, якщо отримає репарації від росії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами