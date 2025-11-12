Норвегія не використовуватиме свій суверенний фонд для гарантії заморожених активів рф

Норвегія, хоч і готова підтримати план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів на користь України, не надасть свій суверенний фонд добробуту як єдину фінансову гарантію для цієї схеми. Про це заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг у середу, 12 листопада, повідомляє Reuters.

Пошук 140 млрд євро для України

Міністри фінансів ЄС мають зустрітися для обговорення шляхів залучення 130−140 млрд євро для України. За словами високопоставленого представника ЄС, найбільш імовірний варіант фінансування — це використання заморожених активів рф.

Проте, Бельгія, де розташована розрахункова палата Euroclear (яка утримує основну частину російських активів), виступає проти ідеї використання цих коштів, побоюючись, що країна може бути притягнута до відповідальності в суді.

Суверенний фонд не стане єдиним поручителем

Деякі члени парламенту Норвегії запропонували, щоб суверенний фонд країни (найбільший у світі з активами понад $2 трлн) міг би запропонувати гарантію, яка покрила б потенційну юридичну відповідальність.

Однак, Столтенберг, який раніше очолював НАТО, чітко заявив, що Норвегія, хоч і є аутсайдером ЄС, вже робить значні фінансові внески в підтримку України і може долучитися до плану Союзу, але не надаватиме гарантій самостійно.

«Були ідеї, що Норвегія має гарантувати всю суму, близько 1,6 трильйона норвезьких крон (приблизно $159 млрд), і це не варіант», — сказав Столтенберг громадській телерадіокомпанії NRK під час візиту до Брюсселя.

Норвезький суверенний фонд добробуту, який інвестує десятиліттями накопичені доходи від нафти та газу, еквівалентний чотирьом річним ВВП країни і має суворе правило: уряд може витрачати лише очікуваний інфляційно скоригований прибуток, що становить 3% від загальних активів фонду.

«Мінфін» писав, що Україна та Європейський Союз розробили новий механізм фінансової допомоги — «Репараційний кредит» (Reparations Loan). Він передбачає, що Україна буде повертати ці кошти лише в тому випадку, якщо отримає репарації від росії.