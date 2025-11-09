Multi від Мінфін
9 листопада 2025, 10:03

Переговори щодо репараційного кредиту для України зайшли в глухий кут: Бельгія чекає на інші варіанти від ЄС

Переговори між Європейською комісією та урядом Бельгії щодо пропозиції про «репараційний кредит» для України на €140 мільярдів зайшли у глухий кут. Бельгія продовжує блокувати план використання заморожених російських активів через значні юридичні ризики та вимагає від Комісії надати альтернативні варіанти фінансування, як було узгоджено лідерами ЄС у жовтні. Про це повідомляє Euronews.

Переговори між Європейською комісією та урядом Бельгії щодо пропозиції про «репараційний кредит» для України на €140 мільярдів зайшли у глухий кут.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція Бельгії: юридичні ризики та відсутність альтернатив

Технічна зустріч між представниками Єврокомісії та офісами прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера і міністра закордонних справ Максима Прево, що відбулася у п'ятницю, не принесла результатів.

Уряд Бельгії висловлює зростаюче занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій від Єврокомісії. План ЄС передбачає використання €140 мільярдів заморожених російських активів, що зберігаються переважно в бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear.

Бельгійський уряд вважає ризики, пов'язані з цією безпрецедентною операцією, значними. Влада країни вимагає юридичних гарантій того, що вона не нестиме відповідальності за непередбачувані наслідки, зокрема:

  • Дорогі судові позови з боку Росії або третіх осіб після війни.
  • Можливі заходи у відповідь з боку Москви.
  • Репутаційні ризики для Euroclear як нейтрального міжнародного депозитарію.

Джерело в бельгійському уряді наполягає, що лідери ЄС у жовтні домовилися розглянути всі можливі варіанти, а не лише один.

«Чесно кажучи, ми все ще чекаємо на інші варіанти, які Єврокомісія мала представити, як було погоджено на Раді ЄС», — повідомило джерело Euronews.

Тиск часу та скорочення допомоги США

Провал переговорів посилює тиск на ЄС, оскільки час на ухвалення рішення спливає. Остаточне рішення має бути ухвалене на саміті лідерів ЄС у грудні.

Єврокомісія шукає спосіб забезпечити стабільне фінансування України у 2026 році, особливо в умовах, коли підтримка з боку США значно скоротилася після вступу на посаду президента Дональда Трампа.

Якщо план використання активів РФ провалиться, серед альтернатив, що обговорювалися раніше, залишаються:

  • Випуск спільних боргових зобов'язань ЄС.
  • Надання двосторонніх кредитів чи грантів від країн-членів.
  • Короткостроковий «бридж-кредит» (проміжне фінансування).

Водночас за даними видання, країни-члени ЄС приватно визнають, що жоден із цих варіантів не буде таким значним чи стабільним, як «репараційний кредит».

Попри розбіжності, одне європейське джерело повідомило Euronews, що все ще очікує на досягнення угоди з Бельгією до грудневого саміту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bosyak
bosyak
9 листопада 2025, 10:36
#
Або нададуть власні кошти або російськи і підстрахуються. Як на мене вибір очевидний тому це будуть гроші рф, тільки займе час на торги.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
