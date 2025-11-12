Multi від Мінфін
12 листопада 2025, 12:05

Microsoft інвестує понад $10 млрд у дата-центр для ШІ в Португалії

Microsoft оголосив про інвестиції на понад $10 мільярдів у розширення інфраструктури штучного інтелекту в Європі, зокрема в хаб дата-центрів у Португалії. Це є частиною стратегії із задоволення зростаючого попиту на ШІ-сервіси за межами США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Американські технологічні гіганти Microsoft та Alphabet (материнська компанія Google) оголосили про інвестиції на загальну суму понад $16 мільярдів у розширення інфраструктури штучного інтелекту в Європі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Microsoft: $10 мільярдів та чипи Nvidia у Португалії

Microsoft заявила, що її фінансування в розмірі понад $10 млрд піде на створення хабу дата-центрів у місті Сінеш на південному заході Португалії. Роботи мають розпочатися на початку 2026 року.

Цей проєкт реалізується у партнерстві з виробником чипів Nvidia, британським ШІ-стартапом Nscale Global Holdings та будівельником дата-центрів Start Campus. На об'єкті планують розгорнути близько 12 600 новітніх графічних процесорів (GPU) Nvidia GB300.

Віцеголова та президент Microsoft Бред Сміт, який оголосив про інвестиції під час технологічного саміту Web Summit у Лісабоні, назвав це найбільшим вкладенням компанії в Португалії та одним із найбільших у ШІ-потужності в Європі.

Водночас Google повідомив, що інвестує 5,5 мільярда євро ($6,36 млрд) у розширення своєї ШІ-інфраструктури та офісів у Німеччині до 2029 року.

США нарощують присутність в ЄС

Ці оголошення є продовженням серії багатомільярдних зобов'язань американських компаній щодо розбудови дата-центрів та хмарних сервісів у Європі, що почалася після виходу ChatGPT наприкінці 2022 року.

Минулого тижня Nvidia та Deutsche Telekom оголосили про партнерство на €1 млрд для будівництва «однієї з найбільших ШІ-фабрик» у Німеччині.

Amazon.com заявив про інвестиції в €1,4 млрд у Нідерланди.

Раніше Microsoft пообіцяв влити $30 млрд у ШІ-інфраструктуру Великої Британії до 2028 року, а Google — $6,8 млрд у Велику Британію протягом наступних двох років.

Попри зростання інвестицій, вкладення в ШІ на континенті залишаються «крихітними» порівняно із сотнями мільярдів доларів, що виділяються у США. Як приклад, у статті згадується американський ШІ-проєкт «Stargate» для розробника ChatGPT (OpenAI) з початковими зобов'язаннями у $100 млрд.

Читайте також: Питання на трильйон доларів: чи лусне бульбашка ШІ у 2025 році?

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
