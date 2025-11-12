Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро

Американська корпорація Google інвестує 5,5 мільярда євро ($6,4 мільярда) у Німеччину протягом наступних чотирьох років. Це найбільша інвестиція компанії у ФРН на сьогодні, пише DW.

Плани компанії

Як розповів у вівторок, 11 листопада, на пресконференції керівник Google у Німеччині Філіпп Юстус, плани компанії передбачають будівництво нового дата-центру в окрузі Дітценбах (земля Гессен), розширення існуючого центру обробки даних у Ганау (також земля Гессен) й офісів у Мюнхені, Франкфурті та Берліні.

«Google поглиблює свої корені в Німеччині, розширюючи наші інвестиції в країні та створюючи нові можливості для трансформації, заснованої на штучному інтелекті», — зазначив Юстус.

Чому це важливо

Інвестиція дозволить забезпечити у ФРН близько дев'яти тисяч робочих місць щорічно до 2029-го.

Крім того, компанія Google офіційно оголосила про мету мінімізувати вплив своїх хмарних сервісів на клімат і довкілля в довгостроковій перспективі.

Очікується, що 2026 року всі операції компанії в Німеччині на 85 відсотків працюватимуть на енергії, вільній від викидів вуглекислого газу (CO2).

Мерц привітав рішення Google

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи рішення Google, зазначив, що ФРН є і залишається однією з найпривабливіших для інвестування країн у світі.

Віцеканцлер Ларс Клінґбайль назвав плани Google «справжніми інвестиціями в майбутнє — в інновації, штучний інтелект, кліматично нейтральну трансформацію та робочі місця майбутнього в Німеччині». «Саме це нам зараз потрібно», — зазначив він.

Високий попит на хмарні сервіси стимулює бізнес не лише для американських технологічних компаній, таких як Google, Microsoft і Amazon, але й для німецьких Schwarz Group, Ionos і Deutsche Telekom, зазначає dpa.

Минулого тижня Telekom і американський розробник чіпів штучного інтелекту Nvidia оголосили про спільні інвестиції в дата-центр у Мюнхені обсягом близько мільярда євро.

Фінансові вливання стали позитивним сигналом для Німеччини, чия економіка переживає труднощі.