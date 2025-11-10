Після 22 листопада 2025 р. всі перекази грошей стануть відстежуваними «у цифрі»

22 листопада 2025 року всі міжнародні платежі та розрахунки SWIFT переходять на єдиний стандарт ISO 20022 CBPR+. Банківські системи синхронізуються, цифрові платежі перебудовуються, SWIFT оновлюється. Про це написав директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Що це означає

з цього дня припиняється використання старого формату SWIFT MT (повідомлення для банківських операцій);

понад 11 000 банків й фінорганізацій із 200+ країн переходять на повністю цифрову мову обміну даними;

новий формат стає сумісним із блокчейнами та CBDC, закладаючи основу для майбутньої архітектури глобальних грошей.

Етапи переходу

17 листопада 2025 р. — офіційне включення нового стандарту;

17−24 листопада 2025 р. — глобальне вікно синхронізації всіх регіонів (Європа, Азія, США);

22 листопада 2025 р. — день, коли система повністю перемикається на ISO 20022-only.

Блокчейни також вже вбудовані в цю систему:

Ripple (XRP) — міжбанківські розрахунки й CBDC-платежі.

Stellar (XLM) — транскордонні перекази та цифрові стейблкоїни.

Algorand (ALGO) — токенізація активів і цифрові облігації.

Hedera (HBAR) — корпоративні й державні регістри.

Quant (QNT) — міст між банківськими системами та блокчейнами.

«Отже, після 22 листопада 2025 року починається нова ера, коли кожен рух капіталу стає цифрово відстежуваним, а ліквідність — програмованою. І з січня наступного 2026 року стартує активна інтеграція CBDC та токенізованих активів — фактичний перехід до нової грошової системи.

Так, друзі, це кінець паперових розрахунків і початок цифрового контролю, де блокчейн стає частиною офіційної банківської інфраструктури. Подивимося, як цей глобальний апгрейд фінансового коду почне працювати у нас в Україні", — написав Гончаров.