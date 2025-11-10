Multi від Мінфін
10 листопада 2025, 14:35

Після 22 листопада 2025 р. всі перекази грошей стануть відстежуваними «у цифрі»

22 листопада 2025 року всі міжнародні платежі та розрахунки SWIFT переходять на єдиний стандарт ISO 20022 CBPR+. Банківські системи синхронізуються, цифрові платежі перебудовуються, SWIFT оновлюється. Про це написав директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

22 листопада 2025 року всі міжнародні платежі та розрахунки SWIFT переходять на єдиний стандарт ISO 20022 CBPR+.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що це означає

  • з цього дня припиняється використання старого формату SWIFT MT (повідомлення для банківських операцій);

  • понад 11 000 банків й фінорганізацій із 200+ країн переходять на повністю цифрову мову обміну даними;

  • новий формат стає сумісним із блокчейнами та CBDC, закладаючи основу для майбутньої архітектури глобальних грошей.

Етапи переходу

  • 17 листопада 2025 р. — офіційне включення нового стандарту;
  • 17−24 листопада 2025 р. — глобальне вікно синхронізації всіх регіонів (Європа, Азія, США);
  • 22 листопада 2025 р. — день, коли система повністю перемикається на ISO 20022-only.

Блокчейни також вже вбудовані в цю систему:

  • Ripple (XRP) — міжбанківські розрахунки й CBDC-платежі.
  • Stellar (XLM) — транскордонні перекази та цифрові стейблкоїни.
  • Algorand (ALGO) — токенізація активів і цифрові облігації.
  • Hedera (HBAR) — корпоративні й державні регістри.
  • Quant (QNT) — міст між банківськими системами та блокчейнами.

«Отже, після 22 листопада 2025 року починається нова ера, коли кожен рух капіталу стає цифрово відстежуваним, а ліквідність — програмованою. І з січня наступного 2026 року стартує активна інтеграція CBDC та токенізованих активів — фактичний перехід до нової грошової системи.

Так, друзі, це кінець паперових розрахунків і початок цифрового контролю, де блокчейн стає частиною офіційної банківської інфраструктури. Подивимося, як цей глобальний апгрейд фінансового коду почне працювати у нас в Україні", — написав Гончаров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
zevs1
zevs1
10 листопада 2025, 15:58
#
Ну наконец то,это именно то что нужно простому украинцу, ведь это решение поможет каждому разбогатеть и отслеживать движение капитала.
+
+15
Vadimra
Vadimra
10 листопада 2025, 17:03
#
ZeVs, ты коллаборант
чемодан-вокзал-Россия,
+
+15
zevs1
zevs1
10 листопада 2025, 17:06
#
Оставайтесь на линии.
