22 листопада 2025 року всі міжнародні платежі та розрахунки SWIFT переходять на єдиний стандарт ISO 20022 CBPR+. Банківські системи синхронізуються, цифрові платежі перебудовуються, SWIFT оновлюється. Про це написав директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.
Після 22 листопада 2025 р. всі перекази грошей стануть відстежуваними «у цифрі»
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що це означає
- з цього дня припиняється використання старого формату SWIFT MT (повідомлення для банківських операцій);
-
понад 11 000 банків й фінорганізацій із 200+ країн переходять на повністю цифрову мову обміну даними;
-
новий формат стає сумісним із блокчейнами та CBDC, закладаючи основу для майбутньої архітектури глобальних грошей.
Етапи переходу
- 17 листопада 2025 р. — офіційне включення нового стандарту;
- 17−24 листопада 2025 р. — глобальне вікно синхронізації всіх регіонів (Європа, Азія, США);
- 22 листопада 2025 р. — день, коли система повністю перемикається на ISO 20022-only.
Блокчейни також вже вбудовані в цю систему:
- Ripple (XRP) — міжбанківські розрахунки й CBDC-платежі.
- Stellar (XLM) — транскордонні перекази та цифрові стейблкоїни.
- Algorand (ALGO) — токенізація активів і цифрові облігації.
- Hedera (HBAR) — корпоративні й державні регістри.
- Quant (QNT) — міст між банківськими системами та блокчейнами.
«Отже, після 22 листопада 2025 року починається нова ера, коли кожен рух капіталу стає цифрово відстежуваним, а ліквідність — програмованою. І з січня наступного 2026 року стартує активна інтеграція CBDC та токенізованих активів — фактичний перехід до нової грошової системи.
Так, друзі, це кінець паперових розрахунків і початок цифрового контролю, де блокчейн стає частиною офіційної банківської інфраструктури. Подивимося, як цей глобальний апгрейд фінансового коду почне працювати у нас в Україні", — написав Гончаров.
Коментарі - 3
чемодан-вокзал-Россия,