ChatGPT може купувати крипту через MoonPay та відтік капіталу зі спотових біткоїн-ETF у США: що нового

OpenAI інтегрує купівлю криптовалют через MoonPay прямо в інтерфейс ChatGPT

Глобальна платформа криптоплатежів MoonPay додала функціонал купівлі цифрових активів безпосередньо у популярний чат-бот ChatGPT. Відтепер багатомільйонна аудиторія користувачів OpenAI може купувати Bitcoin (BTC), XRP, Solana (SOL), стейблкоїни USDC та інші популярні токени, використовуючи звичайні текстові запити у форматі живого діалогу (Prompt to Commerce).

Офіційний застосунок від MoonPay вже став доступним у внутрішньому каталозі ChatGPT Apps. Головна інновація полягає в тому, що ШІ-асистент здатний миттєво генерувати прямі платіжні посилання всередині чату. Це позбавляє користувачів необхідності вручну переходити на сторонні обмінники, шукати потрібні контракти чи порівнювати платформи.

У керівництві MoonPay наголошують, що сучасні великі мовні моделі (LLM) та ШІ-асистенти стрімко перетворюються на принципово новий, революційний канал дистрибуції для традиційних фінансових сервісів та складних криптопродуктів.

Процес купівлі максимально спрощено і адаптовано під діалоговий формат:

Користувач може попросити ChatGPT проаналізувати певний актив або ринковий тренд.

Прямо у текстовому полі дається команда на кшталт: «Купити цей актив на певну суму».

Шар ШІ обробляє запит і миттєво видає персоналізоване посилання на оплату через безпечний шлюз MoonPay.

Попри повну автоматизацію процесу, розробники суворо дотримуються регуляторних норм. Користувачам усе одно необхідно пройти стандартну процедуру верифікації особи (KYC) та підключити власний криптогаманець. Втім, для тих, хто вже має раніше верифікований акаунт у системі MoonPay, повторні перевірки не знадобляться — операція відбуватиметься в один клік.

Окрім чисто комерційної вигоди, у компанії розглядають колаборацію з OpenAI як потужний освітній інструмент, здатний у простій формі навчати новачків базової фінансової та криптографічної грамотності.

Спотові біткоїн-ETF пережили один із найгірших тижнів в історії, втративши понад $1,2 мільярда

Американський сектор спотових біткоїн-ETF зафіксував стрімку хвилю розпродажів. За робочий тиждень з 18 по 22 травня 2026 року інвестори сукупно вилучили з фондів рекордні $1,26 млрд. За даними аналітичної платформи SoSoValue, цей обвал став четвертим найгіршим тижневим результатом за всю історію існування сегмента та вже третім масштабним капіталооборотом зі знаком «мінус» від початку 2026 року.

Головним епіцентром капітального відтоку несподівано став флагманський фонд IBIT від BlackRock, з якого інвестори забрали левову частку коштів — 1,01 мільярда доларів. Суттєві втрати ліквідності також продемонстрували й інші ключові гравці ринку:

FBTC: мінус $111,51 млн;

ARKB: мінус $106,81 млн;

BITB: мінус $9,16 млн;

HODL: мінус $7,59 млн.

Дрібніші вилучення зафіксували фонди EZBC ($6,65 млн), BTCO ($3,82 млн) та BRRR ($3,79 млн). На противагу загальному тренду, єдиним фондом у США, що зміг залучити бодай символічний капітал, став Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) із припливом у $1,11 млн. У гігантів на кшталт GBTC, BTC, BTCW та DEFI рух коштів цього тижня був повністю відсутній.

Паралельний сегмент спотових Ethereum-ETF також закрив тиждень під суворим ведмежим тиском. Чистий відтік капіталу з ефіріум-фондів становив 215,99 мільйона доларів. Тут антилідером знову став фонд від BlackRock — ETHA, який втратив $189,35 млн. Фінансові втрати також зафіксували FETH ($21,01 млн), ETH ($10,08 млн) та ETHE ($3,96 млн). Позитивну динаміку ледве втримали лише ETHB (+$5,52 млн) та ETHW (+$2,89 млн).

Водночас повним сюрпризом для аналітиків став сегмент альткоїн-ETF, який продемонстрував стійкий імунітет до розпродажів та продовжив активно пилососити капітал:

HYPE-ETF: став абсолютним фаворитом тижня із припливом у $72,38 млн на тлі оновлення активом свого історичного цінового рекорду;

XRP-ETF: залучив солідні $22,04 млн;

Solana-ETF: поповнився на $15,63 млн;

DOGE, LINK, Litecoin та HBAR: сумарно зібрали ще близько $1,88 млн інвестицій.

Азійський крипторинок підіграв загальносвітовому песимізму: на біржовому майданчику Гонконгу за тиждень було зафіксовано чистий відтік у розмірі 132,47 BTC та 452,62 ETH.

Кібератака через Google Ads: шахраї створили клон біржі Uniswap та викрали у користувачів понад $400 000

Сектор децентралізованих фінансів зазнав чергової витонченої атаки. Невідомі кіберзлочинці запустили точну копію інтерфейсу популярної децентралізованої біржі (DEX) Uniswap, створивши небезпечний фішинговий майданчик. За даними ончейн-аналітика під псевдонімом b-block, зловмисники вже встигли спустошити гаманці довірливих інвесторів на загальну суму понад $400 000.

Особливістю цієї схеми стало використання офіційних інструментів просування. Як повідомила засновниця Web3-маркетингової агенції Green Dots Стейсі Мур, для залучення жертв шахраї масово скуповували таргетовану рекламу в пошуковій системі Google. В результаті підроблений сайт відображався у верхніх рядках пошукової видачі як «рекламне оголошення», що притупляло пильність користувачів.

Аналітики відстежили криптогаманці, на які стікалися викрадені цифрові активи. Наразі зафіксовано дві основні адреси, які ймовірно контролюються організаторами фішингу:

На першому гаманці акумульовано активи вартістю $185 270;

На другому гаманці зосереджено ще $221 734.

Експерти наголошують, що подібні дзеркальні сайти візуально майже неможливо відрізнити від оригінальних додатків. Головна відмінність зазвичай ховається у доменному імені (URL-адресі), де хакери змінюють або додають одну непомітну літеру. Також на підробку можуть вказувати незначні баги в оформленні чи затримки в оновленні даних.

Реагуючи на інцидент, команда відомого аналітичного порталу DeFiLlama закликала криптоспільноту до максимальної обачності та порекомендувала завжди верифікувати правильність посилань на DeFi-протоколи через їхній перевірений часом агрегатор.

У Болівії запустили майнінг-ферму біткоїнів на базі незадіяної газової ТЕС

Італійська інжинірингова компанія Alps Blockchain у стратегічному партнерстві з місцевим оператором Qurubiqa дала старт масштабному проєкту з видобутку біткоїнів на базі невикористовуваної газової теплоелектростанції (ТЕС). Об'єкт розташований у болівійському департаменті Кочабамба.

Загальна встановлена потужність цієї газової станції становить 127 МВт. На першому етапі запуску майнінгове обладнання вже споживає близько 27 МВт енергії, генеруючи солідний обчислювальний хешрейт на рівні 1,23 EH/s. До кінця поточного 2026 року партнери мають намір наростити експлуатаційне споживання до 45 МВт, а в середньостроковій перспективі — повністю завантажити всю наявну генераційну інфраструктуру ТЕС під потреби дата-центру.

Проєкт реалізовано за високоефективною моделлю behind-the-meter («за лічильником»): обчислювальні контейнери з майнерами розміщені безпосередньо на території електростанції. Вони забирають надлишкову або незадіяну потужність напряму від генераторів, повністю минаючи загальнонаціональну енергомережу і не створюючи навантаження на комунальну інфраструктуру країни. Всі фінансові розрахунки всередині проєкту номіновані виключно в доларах США.

Вибір на користь американської валюти та запуск майнінгу зумовлені важкою та затяжною валютною кризою в Болівії, яка супроводжується гострим дефіцитом доларової ліквідності. Криптовалюта тут дедалі частіше стає рятівним колом для економіки. Раніше уряд країни навіть пішов на безпрецедентний крок, офіційно дозволивши державному нафтогазовому гіганту YPFB використовувати віртуальні активи для розрахунків за імпорт іноземних енергоносіїв.

Зазначимо, що внутрішній крипторинок Болівії демонструє аномальні темпи зростання. Лише за перше півріччя 2025 року сукупний обсяг транзакцій із цифровими активами в країні злетів більш ніж на 530% у річному вимірі — з $46,5 млн до $294 млн. Потужне відродження індустрії почалося після того, як у червні 2024 року місцевий Центробанк офіційно скасував багаторічну тотальну заборону на обіг та використання криптовалют.

Для італійської Alps Blockchain новий майданчик у Кочабамбі став важливою частиною глобального портфеля промислових дата-центрів. Компанія вже керує аналогічними енергетичними проєктами в Омані, США, Еквадорі та Італії, а запуск болівійської ТЕС дозволив наростити сукупну керовану потужність оператора до 242 МВт.