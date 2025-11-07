«Укрзалізниця-3000» стартує вже 1 грудня: скільки триватиме програма

Програма «Укрзалізниця-3000» буде запущена з 1 грудня і діятиме протягом чотирьох місяців. Вона покликана забезпечити громадян додатковими квитками в період низького попиту на послуги перевізника. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Фінансування та підтримка УЗ

Прем'єр-міністр наголосила, що програма «УЗ-3000» не фінансуватиметься за рахунок прямих бюджетних коштів, виділених на підтримку залізниці.

При цьому уряд продовжує фінансово підтримувати роботу перевізника:

2025 рік: На підтримку Укрзалізниці було виділено приблизно 13 млрд грн.

2026 рік: Планується виділити не менше 15 млрд грн з бюджету.

Свириденко пояснила, що вартість пасажирських перевезень в Україні наразі вища, ніж вартість квитка. Раніше цей розрив компенсувався за рахунок вантажних (карго) перевезень, але через активні бойові дії обсяги вантажних перевезень зменшуються.

Укрзалізниця також шукатиме додатковий ресурс за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності.

«Зимова підтримка»

Нагадаємо, 1 листопада, президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», в яку входить грошова допомога, медичні чекапи та безкоштовний проїзд на потягах в рамках програми «Укрзалізниця-3000».

Пізніше міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін розкрив деталі «Зимової підтримки». У межах програми громадяни отримають разову фінансову допомогу — 1 000 або 6 500 гривень, залежно від категорії отримувачів.