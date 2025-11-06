Головне за четвер: Пільги на імпорт електрокарів, проєкт держбюджету-2026 та інвестиції в монети

Кабмін відмовився продовжувати пільги на імпорт електрокарів: що це означає

Кабмін в доопрацьованому проєкті держбюджету на 2026 рік відхилив поправку № 1061, яку раніше підтримали 248 народних депутатів, — вона передбачала продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на рік. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання

Кабмін схвалив доопрацьований проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік» з урахуванням висновків і пропозицій Верховної Ради, ухвалених за результатами першого читання.

Як українська монета подорожчала уп`ятеро за декілька днів після перших продажів в інтернет-магазині Нацбанка

На прохання читачів «Мінфіну», продовжую розмову про інвестиції в українські монети. Причому на прикладі монет, придбання яких у нумізматичному інтернет-магазині Нацбанку може собі дозволити кожен охочий навіть за досить скромних розмірів бюджету.

Платіжний баланс досяг рекордного дефіциту: чому вдається уникнути девальвації

Платіжний баланс стрімко оновлює рекорди дефіциту і профінансувати його самостійно стає практично неможливо. Водночас фінансова система України зберігає стійкість, а курс гривні суттєво не падає. Чому так відбувається, розповів голова Національного банку Андрій Пишний.

Як отримувати пасивний дохід на крипті: від депозиту до кредитування

Окрім торгівлі та інвестицій, існує безліч інших способів збільшити кількість криптоактивів. Ви можете отримувати регулярний дохід, аналогічно заробітку на відсотках, але для цього потрібно виконати певні умови для налаштування і підтримки роботи даного процесу. Таким чином, ви отримуєте можливість розробляти відразу декілька варіантів припливу коштів, які у поєднанні один із одним можуть представляти значну суму. Розглянемо декілька способів отримання пасивного доходу в криптовалюті.