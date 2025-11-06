Пільги на імпорт електромобілів зникнуть: Кабмін відмовився від продовження

Кабмін в доопрацьованому проєкті держбюджету на 2026 рік відхилив поправку № 1061, яку раніше підтримали 248 народних депутатів, — вона передбачала продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на рік. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Пільг — не очікуйте

«Для тих, хто очікував продовження пільги на електрокари ще на один рік — не очікуйте. Поправку, попри підтримку в Раді, уряд відхилив. Шанси змінити це мінімальні — пільги не буде», — зазначив Железняк.

Чому відмовив Уряд

За його словами, Міністерство фінансів аргументувало відмову двома основними причинами — втратами бюджету та зобов’язаннями України за меморандумом із МВФ.

Ажіотаж на ринку в очікуванні здорожчання

Саме очікування скасування пільг з 1 січня 2026 року є головною причиною поточного ажіотажу на авторинку. Наразі імпорт електрокарів звільнений від ПДВ та ввізного мита, що сумарно економить покупцям близько 30% вартості авто.

За даними «Мінфіну» та Інституту досліджень авторинку, у серпні частка електрокарів у продажах легкових авто вперше сягнула 50%. Загалом їх частка в автопарку країни зросла до 28%, хоча кілька місяців тому не перевищувала чверті.

Передісторія

З 1 січня 2019 року Верховна Рада скасувала ПДВ і мито на розмитнення електромобілів, а акциз зменшила до €1 за кВт·год. З 1 липня 2022 року при купівлі електрокара не треба платити збір до Пенсійного фонду.

За три роки війни українці завезли в країну електрокарів на близько $3 млрд.