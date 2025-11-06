Пільги на імпорт електромобілів зникнуть: Кабмін відмовився від продовження

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 листопада 2025, 11:44

Пільги на імпорт електромобілів зникнуть: Кабмін відмовився від продовження

Кабмін в доопрацьованому проєкті держбюджету на 2026 рік відхилив поправку № 1061, яку раніше підтримали 248 народних депутатів, — вона передбачала продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на рік. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Кабмін в доопрацьованому проєкті держбюджету на 2026 рік відхилив поправку № 1061, яку раніше підтримали 248 народних депутатів, — вона передбачала продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на рік.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пільг — не очікуйте

«Для тих, хто очікував продовження пільги на електрокари ще на один рік — не очікуйте. Поправку, попри підтримку в Раді, уряд відхилив. Шанси змінити це мінімальні — пільги не буде», — зазначив Железняк.

Чому відмовив Уряд

За його словами, Міністерство фінансів аргументувало відмову двома основними причинами — втратами бюджету та зобов’язаннями України за меморандумом із МВФ.

Ажіотаж на ринку в очікуванні здорожчання

Саме очікування скасування пільг з 1 січня 2026 року є головною причиною поточного ажіотажу на авторинку. Наразі імпорт електрокарів звільнений від ПДВ та ввізного мита, що сумарно економить покупцям близько 30% вартості авто.

За даними «Мінфіну» та Інституту досліджень авторинку, у серпні частка електрокарів у продажах легкових авто вперше сягнула 50%. Загалом їх частка в автопарку країни зросла до 28%, хоча кілька місяців тому не перевищувала чверті.

Передісторія

З 1 січня 2019 року Верховна Рада скасувала ПДВ і мито на розмитнення електромобілів, а акциз зменшила до €1 за кВт·год. З 1 липня 2022 року при купівлі електрокара не треба платити збір до Пенсійного фонду.

Читайте також: Кінець пільгового імпорту: Влада не продовжуватиме нульове розмитнення для електрокарів у 2026 році

За три роки війни українці завезли в країну електрокарів на близько $3 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+55
Nippy
Nippy
6 листопада 2025, 11:57
#
С каких это пор «Кабмин» является выше ВР, что бы отклонять то что голосует ВР
+
+26
vovan9870
vovan9870
6 листопада 2025, 12:14
#
Для повноти картини потрібно додати порівняння податків при імпорті авто з країнами — сусідами.
+
+41
Dafxf4300
Dafxf4300
6 листопада 2025, 13:22
#
Тільки вдуматися в те що той нещасний українець повинен сплатити на 30 відсотків більше ніж авто коштує за кордоном… Раніше цей побор мотивували національним автовиробником, якому це ніяк не допомогло вижити, тепер війною прикриваються. Розмитнення повинно бути, це факт, але не 30 відсотків, бо це шлях в нікуди.
+
+11
252side
252side
6 листопада 2025, 14:17
#
Все правильно, ці шуроповерти не платять податок на дороги, який закладений у вартість палива
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 63049904 и 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами