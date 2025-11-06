Як українська монета подорожчала уп`ятеро за декілька днів після аукціону

На прохання читачів «Мінфіну», продовжую розмову про інвестиції в українські монети. Причому на прикладі монет, придбання яких у нумізматичному інтернет-магазині Нацбанку може собі дозволити кожен охочий навіть за досить скромних розмірів бюджету.

Сьогодні ми поговоримо про ті деякі нові монети, які активно продавалися Нацбанком останнім часом і які вже без перебільшення відразу стали «хітами» української патріотичної, і не лише, нумізматики. А також про те, скільки вже коштують ці монети у колекціонерів, і наскільки ліквідним є цей сегмент ринку для пересічного інвестора.

28 жовтня 2025 року з 10:00 Національний банк продавав у своєму інтернет-магазині такі монети:

Набір із двох пам'ятних монет «Мешканці морських глибин», випущений 23.10.2025, нейзильбер, тираж 50 000 штук. Набір присвячений унікальним представникам морської фауни Чорного та Азовського морів — невід'ємної складової природної спадщини України. У наборі були представлені дві монети, номіналом по 5 гривень кожна, — рак-самітник (Diogenes pugilator) та бичок-кругляк (Neogobius melanostomus). Набір пропонувався у сувенірній упаковці у кількості 25 000 штук за ціною 447 гривень за набір.

Монета «Український бавовна. Лелека — 100», випущена 22.07.2024, нейзильбер, тираж до 75 000 штук, номінал 5 гривень, присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу «Лелека-100» — надійному захиснику українського неба. До реалізації пропонувалося 18 750 штук за ціною 121 гривня за штуку.

Монета «Український бавовна. БПЛА «Vampire», випущена 07.07.2025, нейзильбер, тираж 50 000 штук, номіналом 5 гривень, присвячена потужному гексакоптеру «Vampire». Розроблений у 2022 році цей багатоцільовий дрон став високоефективним засобом точкового ураження ворога, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. До реалізації пропонувалося 18 750 штук за ціною 178 гривень за штуку.

До розмови про ліквідність та попит на ці українські пам'ятні монети, скажу відразу, що при виході на сайт рівно о 10 годині ранку, о 10:02 я був у черзі на комплект монет «Мешканці морських глибин» під понад 9-тисячним номером, а за обома монетами, присвяченими дронам, я опинився у черзі з номерами понад 12 та 16 тисяч відповідно. А після 10:15 всі ці монети вже були повністю розкуплені колекціонерами.

Що відбувається з цінами зараз

Попри досить великий тираж (50 тисяч штук) та анонсований Національним банком 11 листопада новий продаж цього набору, «Мешканці морських глибин» вже є «хітом» серед нумізматів. Ось «проходи» (тобто це реальні придбання цих монет на ринку) цього набору на спеціалізованих аукціонних майданчиках України останніми днями.

А ось приклад виставленого набору на одному з найбільших аукціонних майданчиків України на момент написання статті.

Тобто вартість цієї позиції навіть лише за ціною «проходів» у 2 150 гривень дає інвестору виграш у 4,8 раза, порівнюючи з розміром його вкладень.

Навіть якщо врахувати вартість доставки набору поштовими операторами (70−80 гривень), і навіть з огляду на те, що ціна на цей набір все ж таки може дещо скоригуватися після подальших продажів Нацбанком 11 листопада, — вартість набору вже навряд чи просяде до рівня 1 600—1 700 гривень за комплект. Тобто це все одно щонайменше у близько 4 рази буде вище, ніж початкові вкладення інвестора.

Користуються заслуженою популярністю серед колекціонерів і дві інші вищезгадані монети.

«Український бавовна. Лелека — 100» («проходи» нумізматичними майданчиками)

Тобто, якщо рахувати навіть за середньою ціною «проходів» аукціонними майданчиками, і з огляду ще й на витрати на доставку в межах 70−80 гривень, ця монета у колекціонерів коштує в 2,4 раза дорожче за початкові вкладення інвестора.

Схожа ситуація і з останньою з монет «Українська бавовна. БПЛА «Vampire», які 28 жовтня продавалися в інтернет-магазині Нацбанку.

Тобто вартість цієї популярної серед колекціонерів монети, навіть з огляду на доставку поштовим оператором, виходить у 2,5 раза вищою від початкового вкладення.

Якщо ви початківець на ринку нумізматики та вирішите придбати монети, варто пам'ятати про деякі правила:​

придбані монети не можна виймати з капсул, оскільки це може знизити їхню колекційну вартість за рахунок можливих слідів, потемнінь, випадкових подряпин тощо.

краще збирати якусь тематичну колекцію — вона завжди коштуватиме дорожче. Або збирати хронологію пам'ятних монет за роками випуску.

окремі рідкісні позиції пам'ятних монет, навіть із нейзильбера, за відсутності хоча б початкового досвіду в нумізматиці, варто купувати «з рук» тільки з досвідченим та грамотним товаришем. Різні підробки рідкісних позицій (як зовсім неякісні, так і досить професійні) зустрічаються досить часто.

Вдалих Вам покупок та приємного інвестування в українські пам'ятні монети!