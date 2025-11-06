Українці отримали міжнародних посилок на $4,5 млрд за 9 місяців — більше, ніж за весь 2024 рік

Обсяги імпорту товарів в Україну через міжнародні посилки за січень-вересень 2025 року сягнули $4,5 мільярда. Цей показник перевищив вартісний обсяг посилок, імпортованих за весь 2024 рік ($3,5 млрд). Про це повідомили представники Національного банку України у відповідь на запит ЕП.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Припущення щодо безмитного ввезення

НБУ зазначає, що отримує дані від Державної митної служби, але не має точної інформації, яка частка цього імпорту завозилася без сплати податків та мит.

Проте регулятор припускає, що переважна більшість міжнародних відправлень імпортується без сплати зборів, оскільки чинний закон звільняє від мита та ПДВ посилки, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро.

НБУ підтримує скасування пільги на посилки

Національний банк України підтримує ініціативу голови податкового комітету Данила Гетманцева щодо запровадження податків і мит на міжнародні поштові відправлення (навіть до 150 євро).

На думку експертів НБУ, скасування пільги:

Скоротить відплив валюти з країни, що позитивно вплине на поточний рахунок платіжного балансу.

Зміцнить дохідну частину держбюджету за рахунок збільшення податкових і митних надходжень.

Водночас у Нацбанку додали, що ініціювати скасування пільги вони не можуть: відповідне рішення має бути ухвалено урядом та Верховною Радою.

Читайте також: Скільки держава хоче отримати податків з посилок Temu та AliExpress

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ виступив з ініціативою запровадити оподаткування для міжнародних посилок вартістю до 150 євро, які наразі не оподатковуються. На думку регулятора, такий крок допоможе скоротити імпорт некритичних товарів та зменшити тиск на платіжний баланс країни в умовах війни.

У січні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону будь-якої вартості.

Наразі мито в 10% і ПДВ у 20% нараховується на посилки вартістю понад 150 євро (на частину, яка перевищує цю ціну).