Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
6 листопада 2025, 16:45

Кіберполіція попередила про шахрайство: Злочинці вимагають гроші від імені МВС через фейковий сайт

Кіберполіція України зафіксувала випадки вимагання коштів від громадян через створення підробленого вебсайту, який повністю імітує офіційний ресурс Міністерства внутрішніх справ (МВС). Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Кіберполіція попередила про шахрайство: Злочинці вимагають гроші від імені МВС через фейковий сайт
Фото: freepik.com

Після переходу за шкідливим посиланням комп'ютер жертви блокується, а шахраї вимагають сплатити фейковий штраф, погрожуючи кримінальною відповідальністю.

Як працює шахрайська схема

Зловмисники створюють вебсторінку-дублікат, що має логотипи та візуальне оформлення МВС. Посилання на неї розміщують на сайтах із різним контентом.

Після того, як користувач переходить за посиланням, з'являється фальшива вебсторінка. У тексті описується нібито вчинене користувачем порушення, а також містяться погрози кримінальною відповідальністю, щоб змусити людину діяти швидко.

Від імені МВС вимагається негайно сплатити штраф. На сторінці розміщено QR-код або активне посилання для здійснення грошового переказу.

Як убезпечити себе

Кіберполіція надає рекомендації, як не стати жертвою шахраїв:

  • Перевіряйте адресу: Не переходьте за сумнівними посиланнями. Пам'ятайте, справжня вебадреса органів державної влади завжди має домен gov.ua.
  • Не платіть: Не здійснюйте жодних оплат на підозрілих ресурсах.
  • Дійте негайно: Якщо ви все ж таки ввели будь-які дані або здійснили переказ — негайно зверніться до свого банку та Кіберполіції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка, використовуючи персональні дані українців та інструменти штучного інтелекту, оформлювала на громадян кредити. Збитки від оборудки вже перевищили 4 мільйони гривень.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
