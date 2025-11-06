Кіберполіція попередила про шахрайство: Злочинці вимагають гроші від імені МВС через фейковий сайт

Кіберполіція України зафіксувала випадки вимагання коштів від громадян через створення підробленого вебсайту, який повністю імітує офіційний ресурс Міністерства внутрішніх справ (МВС). Про це повідомляє пресслужба міністерства.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Після переходу за шкідливим посиланням комп'ютер жертви блокується, а шахраї вимагають сплатити фейковий штраф, погрожуючи кримінальною відповідальністю.

Як працює шахрайська схема

Зловмисники створюють вебсторінку-дублікат, що має логотипи та візуальне оформлення МВС. Посилання на неї розміщують на сайтах із різним контентом.

Після того, як користувач переходить за посиланням, з'являється фальшива вебсторінка. У тексті описується нібито вчинене користувачем порушення, а також містяться погрози кримінальною відповідальністю, щоб змусити людину діяти швидко.

Від імені МВС вимагається негайно сплатити штраф. На сторінці розміщено QR-код або активне посилання для здійснення грошового переказу.

Як убезпечити себе

Кіберполіція надає рекомендації, як не стати жертвою шахраїв:

Перевіряйте адресу: Не переходьте за сумнівними посиланнями. Пам'ятайте, справжня вебадреса органів державної влади завжди має домен gov.ua.

Не платіть: Не здійснюйте жодних оплат на підозрілих ресурсах.

Дійте негайно: Якщо ви все ж таки ввели будь-які дані або здійснили переказ — негайно зверніться до свого банку та Кіберполіції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка, використовуючи персональні дані українців та інструменти штучного інтелекту, оформлювала на громадян кредити. Збитки від оборудки вже перевищили 4 мільйони гривень.