Gemini Spark за $100 аналізуватиме банківські виписки та фінанси

Google представила AI-агента Gemini Spark, який зможе автоматично аналізувати банківські виписки, знаходити приховані підписки та виконувати фінансові й робочі задачі без постійної участі користувача. Про це пише видання Кошт.
На що робить ставку Google
Новий сервіс Gemini Spark працює як хмарний AI-агент, який здатен продовжувати виконання задач у фоновому режимі без постійної участі користувача.
Google інтегрувала його з сервісами Workspace — Gmail, Docs, Slides та іншими інструментами.
Компанія позиціонує Spark не як звичайний чат-бот, а як систему для автоматизації повних робочих процесів:
- аналіз виписок по кредитних картках і пошук прихованих підписок
- автоматичне відстеження важливих листів і дедлайнів
- створення нотаток після зустрічей
- підготовка документів і стартових листів для проєктів.
Фактично йдеться про перехід від AI-помічників, які відповідають на запити, до AI-агентів, які самостійно виконують багатокрокові задачі — за умови підключення користувачем потрібних сервісів та надання доступу до даних.
Яка вартість Gemini Spark
Бета-версія Gemini Spark стане доступною вже наступного тижня, але лише для користувачів нового тарифу AI Ultra і наразі лише у США.
Вартість підписки становитиме $100 на місяць. Водночас Google знизила ціну свого топового AI-плану Ultra — з $250 до $200 на місяць.
