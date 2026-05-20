Starlink вперше з 2023 року підвищує тарифи: чи стосується це України

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2026, 9:06

Starlink вперше з 2023 року підвищує тарифи: чи стосується це України

SpaceX підвищує щомісячну вартість окремих тарифних планів Starlink для абонентів у США та інших країнах. Зміни стосуються планів Residential, Roam, а також режиму очікування. Про це компанія повідомила клієнтів електронним листом.

SpaceX підвищує щомісячну вартість окремих тарифних планів Starlink для абонентів у США та інших країнах.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що зміниться

Підвищення становитиме від $5 до $10 на місяць залежно від тарифного плану. Для нових клієнтів у США оновлені ціни вже відображаються на сайті Starlink.com.

Для чинних абонентів нові тарифи почнуть діяти з 18 червня або пізніше.

Водночас нещодавно представлений тариф Roam 300GB залишиться без змін — $80 на місяць.

Чому SpaceX підвищує ціни

У компанії пояснюють перегляд тарифів зростанням глобальних операційних витрат, а також необхідністю фінансувати подальші інвестиції у розвиток сервісу.

«Ціни залишалися незмінними для більшості приватних клієнтів протягом останніх кількох років, і високий попит на Starlink відображає цінність, яку клієнти продовжують бачити в цій послузі», — йдеться у повідомленні SpaceX.

Компанія також зазначила, що коригування тарифів має підтримати подальше вдосконалення сервісу та розвиток доступних високопродуктивних продуктів. SpaceX, зокрема, працює над тим, щоб у майбутньому забезпечити гігабітні швидкості через супутники нового покоління.

Клієнти незадоволені

Підвищення цін викликало невдоволення серед частини користувачів. Деякі абоненти скаржаться, що в окремих регіонах Starlink фактично залишається єдиним доступним варіантом швидкого інтернету.

«Мені шкода людей, які можуть зіткнутися з проблемою ціни і у них не буде абсолютно жодного іншого вибору», — написав один із користувачів Reddit.

Інші клієнти висловлюють сподівання, що з часом у Starlink з’явиться сильніша конкуренція, яка стримуватиме подальше зростання цін.

Підвищення виглядає несподіваним на тлі того, що раніше SpaceX у деяких регіонах США, навпаки, знижувала вартість послуг, щоб залучити нових клієнтів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 32 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами