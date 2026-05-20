Starlink вперше з 2023 року підвищує тарифи: чи стосується це України

SpaceX підвищує щомісячну вартість окремих тарифних планів Starlink для абонентів у США та інших країнах. Зміни стосуються планів Residential, Roam, а також режиму очікування. Про це компанія повідомила клієнтів електронним листом.

Що зміниться

Підвищення становитиме від $5 до $10 на місяць залежно від тарифного плану. Для нових клієнтів у США оновлені ціни вже відображаються на сайті Starlink.com.

Для чинних абонентів нові тарифи почнуть діяти з 18 червня або пізніше.

Водночас нещодавно представлений тариф Roam 300GB залишиться без змін — $80 на місяць.

Чому SpaceX підвищує ціни

У компанії пояснюють перегляд тарифів зростанням глобальних операційних витрат, а також необхідністю фінансувати подальші інвестиції у розвиток сервісу.

«Ціни залишалися незмінними для більшості приватних клієнтів протягом останніх кількох років, і високий попит на Starlink відображає цінність, яку клієнти продовжують бачити в цій послузі», — йдеться у повідомленні SpaceX.

Компанія також зазначила, що коригування тарифів має підтримати подальше вдосконалення сервісу та розвиток доступних високопродуктивних продуктів. SpaceX, зокрема, працює над тим, щоб у майбутньому забезпечити гігабітні швидкості через супутники нового покоління.

Клієнти незадоволені

Підвищення цін викликало невдоволення серед частини користувачів. Деякі абоненти скаржаться, що в окремих регіонах Starlink фактично залишається єдиним доступним варіантом швидкого інтернету.

«Мені шкода людей, які можуть зіткнутися з проблемою ціни і у них не буде абсолютно жодного іншого вибору», — написав один із користувачів Reddit.

Інші клієнти висловлюють сподівання, що з часом у Starlink з’явиться сильніша конкуренція, яка стримуватиме подальше зростання цін.

Підвищення виглядає несподіваним на тлі того, що раніше SpaceX у деяких регіонах США, навпаки, знижувала вартість послуг, щоб залучити нових клієнтів.