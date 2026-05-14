Штучний інтелект допоможе швидше знаходити ями на дорогах: як це працює

Американська компанія Samsara представила систему Ground Intelligence, яка використовує штучний інтелект і камери на комерційних вантажівках для автоматичного виявлення ям на дорогах та інших проблем міської інфраструктури. Про це пише Techcrunch.com.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працює технологія

Технологія аналізує дані з камер, які вже встановлені на мільйонах вантажівок і фургонів клієнтів Samsara.

Спочатку ці камери використовувалися для моніторингу водіїв, запобігання крадіжкам та розбору страхових випадків, але тепер компанія навчила власну AI-модель розпізнавати різні типи пошкоджень дорожнього покриття та оцінювати швидкість їх погіршення.

У Samsara вважають, що така система може бути ефективнішою за аналогічні ініціативи на базі роботаксі. Наприклад, минулого місяця Waymo та Waze оголосили про пілотний проєкт з передачі даних про ями місцевій владі. Однак у Samsara наголошують, що їхня мережа комерційного транспорту значно більша та дозволяє регулярно збирати повторні дані з одних і тих самих маршрутів.

Компанія вже повідомила про контракти з кількома містами США, а Чикаго став одним із нових клієнтів сервісу. Ground Intelligence працює як інтерактивна панель із картою, на якій автоматично з’являються попередження про ями та інші проблеми інфраструктури.

Система також дозволяє міським службам переглядати анонімізовані відео з камер транспорту для перевірки повідомлень про пошкоджені дорожні знаки, засмічену каналізацію або інші проблеми міського господарства.

За словами старшого віцепрезидента Samsara Йогана Ланда, головна перевага платформи полягає у переході від реактивного до проактивного підходу. Міста можуть не просто ремонтувати окремі ями після скарг, а планувати комплексний ремонт цілих ділянок доріг.