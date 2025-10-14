Шахрайство з використанням ШІ: поліція викрила групу, яка оформила кредитів на українців на 4 млн

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка, використовуючи персональні дані українців та інструменти штучного інтелекту, оформлювала на громадян кредити . Збитки від оборудки вже перевищили 4 мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Схема шахрайства через BankID та «Дію»

Організатором схеми була 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До діяльності вона залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.

Група діяла за такою схемою:

Жінка здобувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу (фінансові номери, паролі, коди авторизації).

Учасники групи здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а потім логінились у державний застосунок «Дія» через систему авторизації BankID.

Отримавши доступ до електронних кабінетів, зловмисники укладали кредитні договори від імені громадян.

Отримані гроші переводили на підконтрольні рахунки, конвертували у криптовалюту та обготівковували.

Таким чином, шахраї встигли укласти договори та відкрити рахунки від імені щонайменше 286 громадян, оформивши на частину з них кредити на загальну суму понад 4 млн грн.

Розслідування та підозри

Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу СБУ. До роботи були залучені фахівці Міністерства цифрової трансформації та представники банків.

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190) та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Під час обшуків у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.