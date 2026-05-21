Шахраї розсилають небезпечні листи від імені НБУ

Національний банк України зафіксував масштабну шахрайську кампанію, спрямовану на українських користувачів та бізнес. Зловмисники організували масове розсилання фішингових електронних листів зі шкідливими вкладеннями, які маскуються під офіційну кореспонденцію центрального банку. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

За даними регулятора, кіберзлочинці відправляють листи з різноманітних сторонніх електронних адрес, проте візуальне оформлення повідомлень повністю копіює фірмовий стиль та дизайн сторінок офіційного сайту НБУ.

У тексті таких листів шахраї закликають жертву терміново перейти за вказаним посиланням та завантажити zip-архів, у якому нібито міститься важливий перелік документів чи нормативних актів. Насправді всередині архіву заховано небезпечне шкідливе програмне забезпечення (вірус), яке після запуску надає хакерам прихований віддалений доступ до комп’ютера жертви.

У НБУ закликають громадян та підприємців дотримуватися правил інформаційної безпеки: