ChatGPT Plus без підписки: OpenAI запустить безкоштовний доступ для однієї країни

Мальта стане першою країною у світі, де громадяни зможуть безкоштовно отримати річну підписку на ChatGPT Plus. Для цього потрібно пройти спеціальний онлайн-курс із основ штучного інтелекту. Про це повідомляє OpenAI .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Безкоштовний доступ до платної версії ChatGPT отримають громадяни Мальти, які завершать навчальну програму, створену Мальтійським університетом. Курс охоплюватиме базові теми про штучний інтелект та правила безпечного й відповідального використання таких технологій.

Програма буде доступна також для громадян Мальти, які проживають за кордоном. Старт ініціативи запланований на травень 2026 року.

Уряд Мальти назвав цей проєкт частиною підготовки країни до цифрової епохи. Міністр економіки, підприємництва та стратегічних проєктів Сільвіо Шембрі заявив, що влада не хоче, аби громадяни «відставали в цифрову епоху».

За його словами, Мальта стала першою державою, яка започаткувала партнерство такого масштабу з OpenAI. Він також наголосив, що країна ставить своїх громадян «на передній план глобальних змін».

Умови фінансової угоди між урядом Мальти та OpenAI не розкриваються. У компанії пояснили, що метою програми є не лише надання доступу до ChatGPT Plus, а й навчання людей ефективнішому та безпечнішому використанню штучного інтелекту.