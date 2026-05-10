В Італії зафіксували перший випадок залежності від ШІ

20-річна італійка зафіксувала залежність від штучного інтелекту, їй довелося пройти лікування в лікарні — це перший подібний випадок, розповідає видання Gazzettino. Дівчина, як повідомляється, була у постійному контакті з ШІ та віддалилася «від усього і всіх».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Токсична дружба»

ШІ-чат-бот підлаштовувався під емоційний стан дівчини і став для неї «джерелом безпеки та розуміння», повністю замінивши спілкування з людьми, розповідається у публікації. Потім «токсична дружба», як її описали фахівці, переросла у реальну залежність.

Як повідомляє італійська преса, це унікальний випадок, тому що раніше поведінкова залежність (та, що не викликана речовинами) реєструвалася лише від азартних ігор, компульсивних покупок, комп'ютерних ігор, соціальних мереж чи навіть роботи.

Але залежність від штучного інтелекту медики зафіксували вперше.

Лаура Суарді, головлікар лікарні, в яку потрапила дівчина, зазначила, що для них цей випадок не став сюрпризом, оскільки вони очікували на подібне.

За її словами, ІІ-чат-боти під час спілкування підлаштовуються під людину і «говорять» те, що вона хоче почути, тим самим формуючи емоційну прихильність.