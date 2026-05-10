Instagram прибирає шифрування Direct в повідомленнях. Що це означає

З травня 2026 року Instagram припиняє підтримку наскрізного шифрування у приватних повідомленнях. Про це пише ВВС.

Що це означає

Вимкнувши E2EE, Instagram тепер зможе отримувати доступ до всього вміст повідомлень, включаючи зображення, відео та голосові нотатки.

У 2019 році Meta пообіцяла запровадити цю технологію для обміну повідомленнями у Facebook та Instagram, заявивши, що «майбутнє приватне».

Компанія завершила розгортання Facebook Messenger у 2023 році, а пізніше зробила цю функцію необов’язковою в Instagram із планами зробити її стандартною.

Але через сім років Meta вирішила не продовжувати ширше розгортання в Instagram, який тепер пропонуватиме лише стандартне шифрування.

Стандартне шифрування

Стандартне шифрування означає, що постачальник послуг Інтернету може отримати доступ до приватних матеріалів, якщо це необхідно. Це звичайна система в більшості основних онлайн-сервісів, таких як Gmail.