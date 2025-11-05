Біткоїн впав нижче $100 000, Ethereum — до $3 100

У ніч на 5 листопада ціна першої криптовалюти в моменті впала до $99 000. Це сталося уперше з червня 2025 року. Ціна Ethereum знижувалася до $3 100. Пізніше активи трохи відіграли свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Біткоїн

За останню добу біткоїн втратив 2,22%, за тиждень — 10,32%. На момент написання новини вартість активу становить $101 754.

Ethereum

Своєю чергою друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum за останні 24 години втратила 4,51%, за тиждень — 17,32%. Наразі актив торгується на рівні $3 321.

Ліквідації

За останню добу на крипторинку зафіксовано масові ліквідації, сукупний обсяг яких перевищив $1,73 мільярда. Про це свідчать дані CoinGlass.

Переважна більшість цих примусових закриттів припала на довгі позиції (лонги). Це свідчить про те, що трейдери активно розраховували на відновлення ринку після корекції, яка відбулася 4 листопада, але не очікували подальшого падіння цін.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у вівторок, 4 листопада, ціна біткоїна впала до $104 179, що було найнижчим рівнем за останні два тижні. Друга за величиною криптовалюта, Ethereum опускався нижче позначки $3 500.

Поточне зниження є наслідком ліквідації, що сталася три тижні тому в жовтні і знищила мільярди доларів маржинальних позицій. Після цього інвестори, схоже, не бажають робити нові ставки на відновлення ринку.

Про це свідчить і зниження ринкової активності. Відкритий інтерес до безстрокових ф'ючерсів на Bitcoin становить близько $68 мільярдів, що приблизно на 30% нижче жовтневого піку.

Обвал у жовтні

Упродовж місяця ціна біткоїна кілька разів різко знижувалася під впливом макроекономічних подій.

Ввечері 10 жовтня курс першої криптовалюти впав після заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 100% мит на китайські товари на додаток до вже існуючих.

На тлі цієї новини більшість криптоактивів різко просіли: