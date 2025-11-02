Multi від Мінфін
2 листопада 2025, 10:07

Невдалий жовтень для біткоїна: актив уперше з 2018 року закрив місяць у мінусі

Жовтень 2025 року став невдалим місяцем для криптовалют з найбільшою капіталізацією — біткоїн і Ethereum завершили його зі спадом. За даними CoinGlass, ціна біткоїна знизилася на 3,7%, а Ethereum — на 7%.

Біткоїн уперше з 2018 року закрив жовтень у мінусі
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Біткоїн

Таким чином, біткоїн уперше з 2018 року порушив традиційний позитивний тренд жовтня, відомий серед інвесторів як «Uptober». За всю історію криптовалюти це лише третій «червоний» жовтень — попередні падіння були зафіксовані у 2014 та 2018 роках.

Упродовж місяця ціна біткоїна кілька разів різко знижувалася під впливом макроекономічних подій.

Ввечері 10 жовтня курс першої криптовалюти впав після заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 100% мит на китайські товари на додаток до вже існуючих.

На тлі цієї новини більшість криптоактивів різко просіли:

  • Біткоїн в моменті опускався до $104 950.
  • Ethereum обвалився до $3 504.

Тоді, за добу біткоїн втратив 8%, Ethereum — 12,68%. При цьому найбільше падіння у криптовалют з найбільшою капіталізацією було у Dogecoin (-23,10%) та Cardano (-20,35%).

Пізніше ціна біткоїна частково відновилася, але потім знову просіла після «яструбиних» коментарів голови ФРС Джерома Пауелла, який натякнув, що регулятор може не знижувати облікову ставку в грудні.

На момент публікації новини біткоїн торгується на рівні $110 630.

Ethereum

Ethereum показав ще гіршу динаміку — це вже другий місяць поспіль зі зниженням. За всю історію актив закривав жовтень «у мінусі» чотири рази, а рекордне падіння на 16,83% сталося у 2016 році.

Цього разу причини були схожими з біткоїном — ринкові побоювання та негативний вплив рішень ФРС. Крім того, Ethereum так і не зміг повернутися до рівня $4 500, який утримував до обвалу крипторинку 10−11 жовтня.

На момент написання новини ціна Ethereum становить $3 903.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
