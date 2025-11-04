Multi від Мінфін
4 листопада 2025, 18:01

ЄМА пропонує встановити кримінальну відповідальність за передачу картки третім особам

Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЄМА розкритикувала нещодавно зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт про створення реєстру так званих «дропів» (осіб, які передають свої картки третім особам для відмивання коштів) і заявила, що він є «імітацією боротьби» зі злочинністю.

Фото: pixabay.com

Асоціація наголошує, що наявний проєкт не вирішує проблему, а лише «адмініструє» злочинну діяльність.

Позиція ЄМА: Чого бракує законопроєкту

На думку експертів ЄМА, ідея створення реєстру є повною профанацією без трьох ключових змін:

  • Кримінальна відповідальність: Поки у Кримінальному кодексі (ККУ) або Кодексі про адміністративні правопорушення (КпАП) не з’являться чіткі норми про кримінальну або адміністративну відповідальність за організацію дроп-мереж та участь у них, будь-які заходи будуть неефективними. ЄМА вважає, що необхідно спочатку визначити, що це за злочин і як він карається.
  • Розрив відносин: Банки повинні мати обов'язок негайно припиняти відносини та закривати рахунки особам, які ідентифіковані як дропи. Будь-який інший підхід є «легалізацією та сприянням злочинній діяльності».
  • Обмін із правоохоронцями: Факт включення особи до реєстру має автоматично тягнути за собою повідомлення до Національної поліції та СБУ.

Ліміти і ризики для чесного бізнесу

ЄМА також розкритикувала пропозицію законопроєкту щодо встановлення лімітів на операції для «дропів», зазначивши, що це абсолютно нічого не змінить.

За оцінкою Асоціації, це лише змусить організаторів схем найняти більше дропів, оскільки рентабельність тіньового бізнесу дозволяє легко покривати такі витрати. Замість боротьби з шахраями, це лише збільшить кількість рахунків у обігу.

Крім того, ЄМА попереджає, що запропоновані норми щодо міскодінгу (невідповідності коду діяльності) можуть спричинити масові помилкові блокування рахунків чесних підприємців, які мають змішані види діяльності (наприклад, АЗС, що продають каву, або аптеки, що реалізують косметику).

«Ця система не ускладнює життя злочинцям. Вона ускладнює життя тим, хто працює чесно», — підсумували в ЄМА.

Читайте також: Створення реєстру дропів може знизити офіційний попит на валюту — експерт

Що пропонує ЄМА

Для ефективної боротьби з дроперством Асоціація вважає за необхідне:

  • Продаж SIM-карток лише ідентифікованим абонентам (оскільки багато схем ламаються на цьому етапі).
  • Чітко прописати у ККУ кримінальну відповідальність за організацію дроперських мереж.
  • Надати банкам право та обов'язок не ставити ліміти, а блокувати рахунки та повідомляти правоохоронців.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що банки та інші фінансові установи будуть зобов'язані застосовувати спеціальні ліміти на платіжні операції та обмежувати кількість рахунків для клієнтів, внесених до нового «реєстру дропів».

Аналогічні обмеження, зокрема на обсяги прийому платежів (еквайрингу), діятимуть і для торговців, що потраплять до цього реєстру. Розмір усіх лімітів визначатиме Національний банк України. Такі норми містить законопроєкт про створення «реєстру дропів», внесений до Верховної Ради 28 жовтня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
