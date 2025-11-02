Створення реєстру дропів може знизити офіційний попит на валюту — експерт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує створити спеціальний «Чорний список» для осіб, причетних до нелегальних фінансових операцій. Ця ініціатива може мати значний вплив на обсяг тіньового обігу валюти та, відповідно, на офіційний валютний ринок. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Експерт зазначив, що розголос у ЗМІ про блокування банківських карток у рамках боротьби з тіньовими платежами підвищив інтерес до цього законопроєкту.

Хто потрапить до «Чорного списку»

До нового реєстру потраплять:

«Дропери»: Фізичні особи, які передавали свою банківську картку та управління рахунком третім особам.

«Сірий бізнес»: Фізичні особи та підприємства, які приймали оплату за товари/послуги «в сіру» на власну картку замість офіційного рахунку компанії чи ФОП.

Вплив на валютний ринок

Для учасників, включених до «Чорного списку», будуть запроваджені жорсткі ліміти на операції, а також обмеження на кількість карток та рахунків.

За словами Шевчишина, очікується, що такі обмеження серйозно вдарять по нелегальним компаніям та продавцям алкоголю, тютюну і т. д.

Блокування фінансових потоків у цих напрямках знизить їхню потребу у тіньовій валюті. Це, своєю чергою, може вплинути на офіційний попит на валюту, оскільки частина тіньових розрахунків перестане здійснюватися через офіційні канали, зменшуючи загальний попит.

Аналітик зазначає, що частина тіньового бізнесу може перейти в ще більшу тінь, використовуючи готівку та криптовалюту.

«Мінфін» писав, що банки та інші фінансові установи будуть зобов'язані застосовувати спеціальні ліміти на платіжні операції та обмежувати кількість рахунків для клієнтів, внесених до нового «реєстру дропів».

Аналогічні обмеження, зокрема на обсяги прийому платежів (еквайрингу), діятимуть і для торговців, що потраплять до цього реєстру. Розмір усіх лімітів визначатиме Національний банк України. Такі норми містить законопроєкт про створення «реєстру дропів», внесений до Верховної Ради 28 жовтня.